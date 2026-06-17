FeCult 2026: UNILA celebra a identidade latino-americana em Foz do Iguaçu

O Festival de Culturas da UNILA (FeCult) transformará diferentes espaços de Foz do Iguaçu entre os dias 19 e 24 de junho. Em sua nova edição, o evento promove a integração regional por meio de aproximadamente 50 atividades gratuitas, abrangendo música, cinema, gastronomia e debates acadêmicos.

Promovido pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o festival traz como tema central a CASA. Segundo a pró-reitoria de extensão, Andreia Moassab, o conceito busca celebrar o território em múltiplos sentidos: desde a estrutura física da universidade até a ideia da América Latina como o continente-casa ou a Pachamama.

Imersão cultural e ancestralidade musical

A programação musical é um dos pilares do FeCult 2026, com destaque para a presença de Anastácia, reconhecida como a Rainha do Forró. O festival propõe um encontro entre o tradicional e o contemporâneo, reunindo ritmos populares e manifestações folclóricas de diversos territórios do continente.

O público poderá acompanhar apresentações de grupos da província argentina de Mendoza, espetáculos de dança da própria UNILA e a força rítmica do Kaburé Maracatu. As experiências sonoras buscam resgatar a memória afetiva e a força da canção latino-americana no cotidiano.

Literatura e vozes periféricas

O eixo literário ganha destaque com a participação do escritor Ferrez, um dos nomes mais influentes da literatura periférica no Brasil. Além de palestras, o evento oferece atividades formativas práticas, como a oficina de escrita criativa “Aterrar”, conduzida por Flecha Lemes.

Outras iniciativas pedagógicas e artísticas incluem:

Projeto Cartonero Caribenho: focado na criação e compartilhamento da literatura haitiana.

focado na criação e compartilhamento da literatura haitiana. Oficina Lar-Casa-Oga: um espaço de exploração narrativa sobre memórias afetivas.

um espaço de exploração narrativa sobre memórias afetivas. Sarau Pele Tamarindo: performance que une oralidade, representatividade negra e indígena.

Artes visuais, cinema e arquitetura sustentável

As artes cênicas e visuais ocuparão a cidade com espetáculos de grupos como Poéticas do Entre, Coté Coi e o Coletivo Narciso. No campo do audiovisual, as mostras Patio – Muestra de Cine Afroamerindio e Norteando o Olhar oferecem uma curadoria focada na diversidade cultural.

A arquitetura também integra o debate com o projeto Casa-Floresta UNILA Arandu, que reflete sobre a integração entre habitação e natureza. Durante o festival, artistas locais produzirão obras ao vivo, permitindo que os moradores acompanhem o processo criativo em tempo real.

Gastronomia: saberes e sabores regionais

A culinária latino-americana será celebrada como um elo entre tradição e identidade. Oficinas práticas valorizam ingredientes ancestrais e técnicas transmitidas entre gerações. Entre os destaques estão o preparo do Vori Vori paraguaio, do prato nicaraguense Indio Viejo e a oficina voltada para o uso de plantas alimentícias não convencionais (PANCs).

Acesso democratizado em Foz do Iguaçu

Com o intuito de descentralizar a cultura, as atividades ocorrerão em diversos pontos da cidade. A abertura oficial será realizada no Auditório do Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, com a exposição Noites na Floresta.

Como ação preparatória, o festival promove um evento pré-Fecult no dia 18 de junho. A programação completa e os horários de cada atividade podem ser consultados no link oficial do evento.

Serviço:

Evento: Festival de Culturas da UNILA (FeCult 2026)

Festival de Culturas da UNILA (FeCult 2026) Data: 19 a 24 de junho

19 a 24 de junho Local: Diversos espaços em Foz do Iguaçu

Diversos espaços em Foz do Iguaçu Programação: https://bit.ly/FeCult2026