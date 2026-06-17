Itaipu Parquetec e Descomplica UNIAMÉRICA premiam soluções inovadoras em Demoday

O Itaipu Parquetec e a Descomplica UNIAMÉRICA encerraram, no último sábado (13), a Trilha de Capacitação Empreendedora. O encerramento aconteceu durante um Demoday realizado no próprio Parque Tecnológico, reunindo nove projetos desenvolvidos por estudantes. A iniciativa faz parte da Escola de Startups e reforça o Pacto para Inovação no Território, com foco no desenvolvimento regional.

Durante o evento, as equipes apresentaram seus pitches para uma banca avaliadora composta por representantes de instituições como IFPR, UNILA e UNIOESTE. O corpo de jurados contou também com olhares estratégicos do setor privado, incluindo a investidora Lilian Albuquerque e Manuel Vargas, CEO da SQUAIR.

Destaques e vencedores da trilha empreendedora

A jornada de capacitação teve início em março deste ano. Ao longo dos meses, os universitários receberam orientações sobre identificação de problemas, validação de mercado, construção de modelos de negócio e preparação para apresentações de alto impacto.

A classificação final do Demoday premiou os seguintes projetos:

1º lugar: Novo Sistema Tributário

Novo Sistema Tributário 2º lugar: Prev Maint

Prev Maint 3º lugar: Data Science para Advogados

O projeto vencedor foi criado pelos alunos Lucas Eduardo Lopes, Eduardo Henrique Fritsche, Lilian Machado, Guilherme Casteli de Oliveira e Luiza Lunkes Ludwig. Segundo os estudantes, a trilha foi fundamental para amadurecer uma proposta que nasceu na graduação, fornecendo o conhecimento necessário para transformar a ideia acadêmica em uma startup viável.

Conexão entre educação e mercado de trabalho

O Demoday não se limitou à premiação teórica. A investidora Lilian Albuquerque iniciou tratativas para oferecer consultoria e possíveis parcerias de negócios com os dois primeiros colocados. Esse movimento valida o objetivo central do ecossistema de inovação de Foz do Iguaçu.

Para o diretor superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, a união entre o Parque e as instituições de ensino é vital. Ele ressaltou que a estrutura busca garantir que os talentos locais encontrem caminhos para crescer e alcançar novos mercados sem sair da região.

A professora Isabel Fernandes, coordenadora na Descomplica UNIAMÉRICA, reforçou que essa aproximação amplia o horizonte dos estudantes. De acordo com a docente, conectar o aprendizado de sala de aula a um ambiente real de inovação permite que as ideias ganhem a maturidade e perspectiva comercial exigidas pelo mercado atual.