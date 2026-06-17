Copa Mascote 2026: veja os convocados para a disputa no Destino Iguaçu

A seleção de personagens que participará da segunda edição da Copa Mascote 2026 já está confirmada. O evento, organizado pelo Visit Iguassu, será realizado na sexta-feira, 19 de junho, das 19h30 às 20h30. O palco do encontro será o Mercado Público Barrageiro, importante ponto de encontro e lazer em Foz do Iguaçu.

Mascotes confirmados e representatividade

Sete personagens de empresas associadas ao Visit Iguassu entrarão na disputa pelo título deste ano. A lista de convocados traz figuras icônicas que representam a diversidade da hotelaria e dos serviços turísticos da região:

Binho (Recanto Cataratas)

(Recanto Cataratas) Dimitri (Grand Carimã)

(Grand Carimã) Douradito (AquaFoz)

(AquaFoz) Fred (Blue Park)

(Blue Park) Moara (MMC Turismo)

(MMC Turismo) Mr Wish (Wish Foz do Iguaçu)

(Wish Foz do Iguaçu) Tarobá (Naipi e Tarobá)

Para garantir a recepção das delegações e a animação do público, o evento contará com anfitriões especiais: Quati (Visit Iguassu), além de Capi e Barrageiro (Turismo Itaipu). Estes três personagens atuarão exclusivamente na condução das atividades, mantendo a imparcialidade dos julgamentos.

Regras e dinâmica da competição

A programação da Copa Mascote 2026 começa com o Desfile das Delegações. Neste momento, a banca de jurados avaliará critérios como carisma, criatividade e a capacidade de interação de cada mascote com os presentes.

Na fase de habilidades esportivas, os convocados enfrentarão desafios clássicos inspirados no futebol, incluindo chutes ao alvo, cobranças de pênaltis e o desafio do gol inflável. Cada competidor acumula pontos individualmente, podendo atingir o teto de 300 pontos nas provas técnicas.

O papel decisivo das torcidas

Além do desempenho dos personagens, o engajamento do público é uma peça-chave do evento. O Desafio da Torcida Mais Animada garantirá até 100 pontos extras ao representante do grupo que demonstrar maior organização, criatividade e respeito às regras. As torcidas serão identificadas por cores e incentivadas a utilizar coreografias e cantos personalizados.

O personagem que somar a maior pontuação total será coroado campeão e receberá o troféu oficial do Visit Iguassu, enquanto todos os demais competidores serão homenageados com medalhas de participação.

Integração e lazer em família

A iniciativa busca estreitar os laços entre o setor turístico, os moradores locais e os visitantes. O formato descontraído valoriza o papel institucional dos mascotes e oferece uma opção de lazer familiar no Mercado Público Barrageiro, servindo como uma preparação festiva antes do segundo jogo da Seleção Brasileira.

Serviço: Copa Mascote 2026

Data: 19 de junho de 2026

19 de junho de 2026 Horário: 19h30 às 20h30

19h30 às 20h30 Local: Mercado Público Barrageiro

Mercado Público Barrageiro Endereço: Avenida Araucária, 140, Vila A – Foz do Iguaçu (PR)