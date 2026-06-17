Copa Mascote 2026: veja os convocados para a disputa no Destino Iguaçu

A seleção de personagens que participará da segunda edição da Copa Mascote 2026 já está confirmada. O evento, organizado pelo Visit Iguassu, será realizado na sexta-feira, 19 de junho, das 19h30 às 20h30. O palco do encontro será o Mercado Público Barrageiro, importante ponto de encontro e lazer em Foz do Iguaçu.
Mascotes confirmados e representatividade
Sete personagens de empresas associadas ao Visit Iguassu entrarão na disputa pelo título deste ano. A lista de convocados traz figuras icônicas que representam a diversidade da hotelaria e dos serviços turísticos da região:
- Binho (Recanto Cataratas)
- Dimitri (Grand Carimã)
- Douradito (AquaFoz)
- Fred (Blue Park)
- Moara (MMC Turismo)
- Mr Wish (Wish Foz do Iguaçu)
- Tarobá (Naipi e Tarobá)
Para garantir a recepção das delegações e a animação do público, o evento contará com anfitriões especiais: Quati (Visit Iguassu), além de Capi e Barrageiro (Turismo Itaipu). Estes três personagens atuarão exclusivamente na condução das atividades, mantendo a imparcialidade dos julgamentos.
Regras e dinâmica da competição
A programação da Copa Mascote 2026 começa com o Desfile das Delegações. Neste momento, a banca de jurados avaliará critérios como carisma, criatividade e a capacidade de interação de cada mascote com os presentes.
Na fase de habilidades esportivas, os convocados enfrentarão desafios clássicos inspirados no futebol, incluindo chutes ao alvo, cobranças de pênaltis e o desafio do gol inflável. Cada competidor acumula pontos individualmente, podendo atingir o teto de 300 pontos nas provas técnicas.
O papel decisivo das torcidas
Além do desempenho dos personagens, o engajamento do público é uma peça-chave do evento. O Desafio da Torcida Mais Animada garantirá até 100 pontos extras ao representante do grupo que demonstrar maior organização, criatividade e respeito às regras. As torcidas serão identificadas por cores e incentivadas a utilizar coreografias e cantos personalizados.
O personagem que somar a maior pontuação total será coroado campeão e receberá o troféu oficial do Visit Iguassu, enquanto todos os demais competidores serão homenageados com medalhas de participação.
Integração e lazer em família
A iniciativa busca estreitar os laços entre o setor turístico, os moradores locais e os visitantes. O formato descontraído valoriza o papel institucional dos mascotes e oferece uma opção de lazer familiar no Mercado Público Barrageiro, servindo como uma preparação festiva antes do segundo jogo da Seleção Brasileira.
Serviço: Copa Mascote 2026
- Data: 19 de junho de 2026
- Horário: 19h30 às 20h30
- Local: Mercado Público Barrageiro
- Endereço: Avenida Araucária, 140, Vila A – Foz do Iguaçu (PR)