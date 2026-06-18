Deoclecio Duarte celebra um ano do Paraná da Gente com caravana em Três Lagoas

O apresentador e empresário Deoclecio Duarte comanda, neste sábado, 20 de junho, mais uma etapa da caravana comemorativa de um ano do programa Paraná da Gente. Após mobilizar centenas de pessoas na Vila C e no Morumbi, o evento chega à praça central do bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, das 9h às 12h.

A iniciativa da Rede Massa/SBT tem como objetivo levar lazer e integração para as regiões mais populosas da cidade. A programação aproxima o conteúdo televisivo das famílias que acompanham a atração semanalmente, oferecendo uma manhã repleta de atividades gratuitas e entretenimento para todas as idades.

Lazer e serviços gratuitos para a comunidade

A estrutura preparada para o evento conta com um ônibus personalizado no estilo trio elétrico, que percorre as ruas convidando os moradores. No local, o público terá acesso a uma série de atrativos sem custo:

Brinquedos infláveis e pintura facial para crianças.

Distribuição de pipoca e algodão-doce.

Brincadeiras e sorteio de brindes exclusivos.

Apresentações musicais e atividades recreativas.

O foco da caravana é proporcionar momentos de alegria e convivência, reforçando o papel social do programa dentro das comunidades iguaçuenses.

Um ano de histórias e conexão com o Paraná

Exibido nas manhãs de domingo, o Paraná da Gente completa seu primeiro ano com um histórico de valorização da cultura e do empreendedorismo local. Durante este período, a atração percorreu diversos municípios paranaenses para destacar exemplos de superação e ações que transformam a realidade regional.

Para Deoclecio Duarte, a celebração nos bairros é uma forma de retribuir o carinho dos telespectadores. O apresentador ressalta que o projeto foi idealizado para dar voz às pessoas, e o contato direto nas praças confirma que a missão está sendo cumprida.

Segundo Duarte, a festa é um agradecimento à confiança do público que mantém a audiência fiel todos os finais de semana. A proposta vai além de um aniversário, consolidando-se como um elo entre a emissora e a população.

Confira a programação das próximas etapas

A caravana segue seu cronograma de encerramento em Foz do Iguaçu. Veja onde encontrar a equipe do Paraná da Gente:

20 de junho (Sábado)

Local: Praça Central de Três Lagoas. Horário: Das 9h às 12h.

27 de junho (Sábado)

Local: Praça do Conjunto Remador, no Porto Meira. Horário: Encerramento oficial das celebrações do mês.