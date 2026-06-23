Empreendendo Futuro inicia terceira edição com mais de 4,2 mil estudantes em Foz do Iguaçu

O Itaipu Parquetec oficializou, nesta segunda-feira (22), o início da terceira edição do programa Empreendendo Futuro. A iniciativa foi criada para despertar o espírito inovador em jovens do ensino médio da rede pública de Foz do Iguaçu. Em 2026, o projeto amplia significativamente sua atuação, alcançando 20 colégios estaduais e beneficiando mais de 4,2 mil alunos.

O evento de abertura reuniu estudantes, educadores e autoridades regionais em uma programação que mesclou integração e imersão tecnológica. Durante a cerimônia, os novos participantes puderam conferir os resultados e as histórias de sucesso da edição anterior, servindo de inspiração para a jornada que se inicia.

Uma trilha gamificada para transformar ideias em soluções

O diferencial do Empreendendo Futuro está em seu modelo pedagógico. Estruturado como uma trilha gamificada de aprendizagem, o programa desafia os estudantes a desenvolverem propostas inovadoras em diversas etapas estruturadas.

A jornada inclui oficinas práticas de desenvolvimento de projetos, sessões de pitches de seleção e o tradicional hackathon, momento em que as ideias ganham forma e são validadas. O encerramento ocorre com a premiação oficial durante o Festival Iguassu Inova, evento que celebra o ecossistema de inovação e empreendedorismo da região.

Expansão recorde e impacto na educação pública

O crescimento do programa reflete o sucesso da metodologia implementada pelo Itaipu Parquetec em parceria com a Itaipu Binacional e o apoio do Sebrae. Desde sua criação, o alcance do projeto tem dobrado ano após ano.

2024: 1 mil estudantes de 11 colégios.

1 mil estudantes de 11 colégios. 2025: 2 mil estudantes de 13 colégios.

2 mil estudantes de 13 colégios. 2026: Mais de 4,2 mil estudantes distribuídos em 146 turmas de 20 colégios.

Além de conceitos técnicos de negócios, o programa prioriza as chamadas soft skills, estimulando o pensamento crítico, a gestão do tempo, a inteligência emocional e a cooperação entre os jovens.

Lideranças destacam o papel social da inovação

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, a iniciativa é vital para o desenvolvimento regional. Segundo ele, o empreendedorismo melhora a renda e a qualidade de vida ao entregar soluções reais para a sociedade.

O diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, enfatizou que o programa visa a melhoria contínua de processos e equipamentos dentro da realidade produtiva. Já o diretor de Negócios e Empreendedorismo, Eduardo de Miranda, reforçou que o objetivo central é democratizar o acesso à tecnologia e à inovação para quem antes via esses temas como distantes.

A voz de quem participa: estudantes e professores

O impacto é sentido diretamente na sala de aula. O estudante Daniel Felipe Ortega Medina, do Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva, participa pela segunda vez e ressalta o ganho de conhecimento. Para o professor Rinaldo Nishimura, do Colégio Agrícola Estadual Manoel Moreira Pena, o trabalho em equipe e a desenvoltura dos alunos são os principais legados.

Pela primeira vez no projeto, o Colégio Estadual Cataratas também celebra a integração. A professora Kassandra Novakowski pontuou que a iniciativa amplia a visão de mundo dos jovens, conectando o currículo escolar às demandas reais do mercado e da sociedade moderna.