Itaipu Rock Festival terá entrada gratuita e programação especial no Mirante do Vertedouro

A Itaipu Binacional será palco de uma experiência inédita que une música, turismo, lazer e entretenimento. No dia 12 de julho, o Complexo Turístico Itaipu, administrado pelo Itaipu Parquetec, promove o Itaipu Rock Festival, evento gratuito que celebrará o Dia Mundial do Rock em um dos cenários mais emblemáticos da usina: o Mirante do Vertedouro.

A programação reunirá bandas da região, uma atração nacional de destaque e diversas atividades voltadas para públicos de todas as idades.

Além dos shows, os visitantes poderão aproveitar praça de alimentação, espaço kids, áreas de convivência e ativações institucionais e promocionais ao longo do dia.

Segundo o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, o festival reforça a proposta de ampliar as experiências oferecidas aos visitantes da usina.

“O Itaipu Rock Festival representa mais um passo na estratégia de diversificação das experiências oferecidas pelo Complexo Turístico Itaipu. Queremos que as pessoas enxerguem a Itaipu não apenas como um dos maiores atrativos turísticos do Brasil, mas também como um espaço de convivência, cultura, lazer e entretenimento”, destacou.

Música, energia e conexão

Realizado em alusão ao Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, o festival foi concebido a partir de elementos que aproximam a história da Itaipu do universo musical.

A proposta busca estabelecer uma conexão simbólica entre a geração de energia, a força da natureza e a harmonia necessária para a produção musical.

“O próprio nome Itaipu, que em guarani significa ‘a pedra que canta’, já remete à música. Mas a principal relação está no trabalho em conjunto. Assim como uma banda depende da sintonia entre seus integrantes, Itaipu só gera energia pela integração entre tecnologia, engenharia, água e pessoas”, completou Yuri Benites.

Experiência para toda a família

A expectativa é atrair moradores da região, turistas brasileiros e estrangeiros, além de famílias em busca de uma opção diferenciada de lazer.

Com uma vista privilegiada do Vertedouro da Itaipu, o festival oferecerá uma experiência completa, combinando música ao vivo, gastronomia, entretenimento e contato com um dos principais atrativos turísticos do país.

Além de proporcionar diversão ao público, o evento também busca movimentar a economia regional, criando oportunidades para fornecedores locais e fortalecendo segmentos ligados ao turismo, cultura, gastronomia e economia criativa.

A programação completa será divulgada em breve nos canais oficiais do Turismo Itaipu.

Como participar

O acesso ao Itaipu Rock Festival será realizado por meio de ônibus especiais que circularão continuamente entre o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e o Mirante do Vertedouro, a partir das 10h.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados presencialmente nos guichês de atendimento do CRV no dia do evento ou antecipadamente pela plataforma oficial de ingressos do Turismo Itaipu.

Serviço

Itaipu Rock Festival

Data: 12 de julho de 2026

Horário: a partir das 10h

Local: Mirante do Vertedouro – Itaipu Binacional

Entrada gratuitaAcesso por ônibus especiais com saída do Centro de Recepção de Visitantes (CRV)

Ingressos: disponíveis no CRV ou pela plataforma oficial do Turismo Itaipu