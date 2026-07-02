Cazé TV promove o Destino Iguaçu com cobertura especial na Região Trinacional

Entre os dias 3 e 5 de julho, a Região Trinacional se torna o cenário principal das transmissões esportivas da Cazé TV. A iniciativa, articulada pelo Visit Iguassu com apoio do Fundo Iguaçu, busca fortalecer a imagem de Foz do Iguaçu e das cidades vizinhas no cenário internacional, conectando o turismo à paixão nacional pelo esporte.

A ação faz parte da agenda da Gestão Integrada do Turismo, que une esforços e orçamentos para potencializar o Destino Iguaçu como um destino de classe mundial, ampliando sua visibilidade em produções de grande impacto e alcance digital.

Roteiro da cobertura em Brasil, Argentina e Paraguai

A jornada de transmissões foi planejada para evidenciar a integração cultural única entre as três nações. A equipe da Cazé TV percorrerá pontos estratégicos para mostrar ao público a diversidade de atrativos e a hospitalidade da região.

3 de julho: Emoção em Puerto Iguazú

A programação começa em solo argentino. Durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde, às 19h, a equipe registrará a movimentação dos bares e das ruas de Puerto Iguazú, realizando entradas ao vivo que mostram o fervor da torcida local e a integração entre os países.

4 de julho: Foz do Iguaçu e Ciudad del Este

O segundo dia mistura produção de conteúdo e coberturas em tempo real. Pela manhã, os apresentadores gravam matérias especiais nos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, focando em ativações ligadas ao futebol que serão veiculadas posteriormente.

No período da tarde, a equipe cruza a fronteira para Ciudad del Este, no Paraguai. O foco será o acompanhamento ao vivo da movimentação nas ruas durante o confronto entre Paraguai e França.

5 de julho: Brasil no Marco das Três Fronteiras

O encerramento da ação ocorre no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, símbolo da união regional. A Cazé TV transmitirá ao vivo durante a partida entre Brasil e Noruega. A ação contará com a presença do Quati, mascote do Visit Iguassu, reforçando a identidade turística local.

Audiência recorde e posicionamento estratégico

A expectativa para a transmissão do jogo da Seleção Brasileira é alta. A estimativa aponta que a cobertura pode ultrapassar 20 milhões de aparelhos conectados, impactando mais de 50 milhões de pessoas em todo o país.

Para Wolney Biesdorf, presidente do Visit Iguassu, estar presente em uma plataforma com o alcance da Cazé TV é fundamental para conectar esporte, cultura e turismo. Ele reforça que a iniciativa demonstra o preparo da região para receber visitantes do mundo todo, consolidando o trabalho de captação de produções de grande impacto realizado pela entidade.

A presença da emissora digital na região não apenas amplia a visibilidade imediata, mas também fortalece o relacionamento do Destino Iguaçu com os principais veículos e plataformas de comunicação da atualidade.