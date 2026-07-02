Cataratas do Iguaçu registram vazão quatro vezes acima da média histórica nesta quarta-feira

A vazão das Cataratas do Iguaçu apresentou um aumento expressivo, atingindo a marca de 6,6 milhões de litros d’água por segundo no fim da tarde desta quarta-feira, 1.º de julho. O volume atual representa um espetáculo natural de proporções raras, superando significativamente os padrões habituais do atrativo.

Previsão de estabilidade e monitoramento

De acordo com as medições técnicas, a expectativa é que o volume de água se estabilize nas próximas horas. Desde a noite de 30 de junho, o fluxo registrado nas quedas permanece próximo de quatro vezes a média histórica, que é de 1,5 milhão de litros por segundo.

A equipe de segurança da concessionária Urbia+Cataratas realiza o monitoramento constante da elevação do nível do Rio Iguaçu, garantindo a segurança operacional e a melhor experiência para os visitantes durante este período de cheia.

Reconhecimento internacional e preservação

O Parque Nacional do Iguaçu é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com gestão de visitação turística da Urbia+Cataratas. Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é um modelo internacional em turismo sustentável.

A relevância do destino é confirmada pelo público: o local foi eleito a principal atração do Brasil e da América Latina pelos usuários do Tripadvisor no Prêmio Best of the Best 2025. Além da beleza cênica, o parque desempenha um papel fundamental na preservação da biodiversidade da Mata Atlântica.

Imagens: Divulgação Urbia+Cataratas / Eagle Eye Company