Festival Vadiação Cataratas leva mestres e celebra a cultura da capoeira em Foz do Iguaçu

Evento reúne capoeiristas de todo o Brasil com rodas, oficinas, apresentações e programação especial em pontos turísticos da cidade

Foz do Iguaçu será palco de um dos mais importantes encontros culturais da capoeira na região com a realização da terceira edição do Festival Vadiação Cataratas de Capoeira. O evento acontece entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março de 2026 e promete reunir mestres, alunos e praticantes de diversas regiões do país em uma programação intensa que celebra a tradição, a arte e a ancestralidade da capoeira.

Com o tema “União entre os povos”, o festival promove rodas de capoeira, oficinas culturais, palestras, apresentações artísticas e encontros com grandes mestres da modalidade. A iniciativa fortalece o intercâmbio cultural e reforça Foz do Iguaçu como um importante polo de valorização da cultura afro-brasileira.

Programação ocupa pontos emblemáticos da cidade

As atividades serão realizadas em diferentes locais estratégicos e simbólicos da cidade, incluindo a sede da Confraria Capoeira Mestre Ary, o CTG Charrua, o Mercado Público Barrageiro, o Marco das Três Fronteiras e as Cataratas do Iguaçu.

Durante os três dias de evento, os participantes poderão vivenciar experiências completas que envolvem aprendizado técnico, musicalidade, história e filosofia da capoeira. A programação inclui oficinas de percussão, confecção de berimbau, movimentos técnicos, cantos tradicionais e manifestações culturais como maculelê e samba de roda.

O festival também contará com rodas especiais, homenagens e apresentações com mestres renomados da capoeira nacional, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e o fortalecimento da comunidade capoeirista.

Cultura, identidade e transformação social

Mais do que uma expressão artística ou prática esportiva, a capoeira representa um importante símbolo de resistência cultural, identidade e inclusão social. Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial, a capoeira desempenha papel fundamental na preservação da memória, na valorização das raízes afro-brasileiras e na promoção da igualdade racial.

Em Foz do Iguaçu, a capoeira tem impacto direto na formação social e educacional, sendo utilizada como ferramenta de inclusão, desenvolvimento humano e fortalecimento dos vínculos comunitários, especialmente entre jovens e comunidades em situação de vulnerabilidade.

O festival reforça esse compromisso ao reunir mestres e praticantes em um ambiente que promove o respeito, o aprendizado e a valorização da ancestralidade.

Evento fortalece Foz do Iguaçu como referência cultural

Além do impacto cultural, o Festival Vadiação Cataratas contribui para o fortalecimento do calendário de eventos da cidade, atraindo visitantes, promovendo o turismo cultural e movimentando a economia local.

A realização em cenários emblemáticos como as Cataratas do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras amplia ainda mais o alcance do evento e projeta Foz do Iguaçu como referência nacional na promoção da cultura e da diversidade.

A expectativa é reunir centenas de participantes e consolidar o festival como um dos principais encontros de capoeira do sul do Brasil, reforçando a cidade como um espaço de integração cultural e valorização das tradições brasileiras.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento.