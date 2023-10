FIciencias 2023 no Centro de Convenções

12ª Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação (FIciencias)

As datas de realização do evento Ficiencias são de 16 a 20 de outubro no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu.

A entrada é gratuita para instituições de ensino e comunidade em geral.

Uma semana cheia de criatividade, experimentação e descobertas surpreendentes.

É assim que se dá a comemoração a 12ª Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação (FIciencias)

Este evento é um local para estudantes do ensino fundamental, médio e profissionais de escolas públicas, estaduais e privadas apresentarem ideias criativas e inovadoras que contribuem para o conhecimento e o avanço no mundo da ciência.

A edição 2023 da feira contará com 184 trabalhos de estudantes

Eles são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Recife e dos países vizinhos Paraguai e Argentina.

As áreas de conhecimento do projeto concentram-se em ciências da vida, ciências sociais aplicadas, ciências da precisão e da terra, ciências agrícolas, ciências humanas, engenharias e ciências da saúde.

A realização do FIciencias é pelo Parque Tecnológico Itaipu e pela Itaipu Binacional em colaboração com seis universidades: UEL, UEM, Unicentro, UFFS, UTFPR e Unila, além do apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural e Foztrans.

O convide para assistir de forma presencial abrange todas as instituições de ensino, como também, público em geral, e assim vivenciar de perto as maravilhas da ciência, com entrada gratuita.

Fique atento a programação

Hoje é dia para que os alunos e professores orientadores, para verificação dos estandes, montagens etc.

A cerimônia oficial de abertura será realizada na quarta-feira, dia 18, às 9h.

A exposição e o julgamento dos trabalhos serão realizados nessa terça-feira, dia 17, a quinta-feira, dia 19, das 9h às 17h.

Sobretudo, a cerimônia de premiação e encerramento do Prêmio Ficiencias será realizada na sexta-feira (20), das 9h às 12h.

FIciencias Kids

O evento também promoverá a 4ª edição do Ficiencias Kids, que reúne alunos de 4 a 10 anos da educação infantil e do ensino fundamental de escolas públicas e privadas do estado do Paraná.

Um total de 47 peças estarão expostas das 9h às 11h e das 15h às 17h no dia 18 de outubro.

Hackateens

E ainda, a feira também receberá o Hackateen pelo segundo ano consecutivo.

A competição, não só que visa promover a cultura de ideias, mas também de inovação, inicia no dia 17 de outubro com 10 turmas participantes com estudantes do ensino médio, EJA, docentes de engenharia e universitários.

As equipes assumem o desafio de resolver problemas do mundo real sob o tema do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2: Fome Zero e Agricultura Sustentável.

Uma maneira Diferente de Pensar e Agir

A programação será ainda mais abrangente com diversas palestras, e atividades.

Na quarta-feira (18), às 15h, Luciano Saramacha proferirá palestra sobre “Uma maneira Diferente de Pensar e Agir” uma palestra no escuro.

O destaque às 17h é o espetáculo “Andarillo da Utopia”, de Paulo Freire, do Grupo OFF-Sina4.

Vale ressaltar, que o evento também contará com diversas atividades ao longo de quinta-feira (19). Uma delas é a palestra “Transtornos do Espectro Autista: Inclusão Social e Direitos” dos Drs. Aline Milanés e Diane Caputti.

Às 17h, o Ficiencia realizará uma apresentação cultural com apoio da Fundação Cultural Foz.

A Ficiencias acontece ao mesmo tempo com outro evento, o Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware), que será de 18 a 20 de outubro, no mesmo local.

Fonte: Imprensa PTI.