Representantes do Pacto Global em Foz

O diretor-geral da Itaipu no Brasil, Enio Verri, e o diretor de Assuntos Jurídicos, Luis Fernando Delazari, receberam representantes do Pacto Global Brasil, no Centro Executivo na tarde desta segunda-feira (24).

Iniciativa de sustentabilidade corporativa afiliada à Organização das Nações Unidas (ONU)

Foi o primeiro encontro entre a atual gestão e os representantes do Pacto Global, do qual a empresa faz parte desde 2009.

O objetivo do encontro foi ampliar a cooperação entre a Binacional e o Pacto.

“A Itaipu já promove várias ações que estão alinhadas aos valores e compromissos do Pacto Global”, considerou Enio Verri.

“Mas, desde que chegamos à empresa, avançamos em outras frentes como, por exemplo, a promoção mais efetiva da equidade de gênero. Estamos buscando gargalos e fazendo os ajustes para melhorar ainda mais”, concluiu.

“A Binacional sempre esteve profundamente envolvida no trabalho do Pacto Global no Brasil”

“Desde 2009, a Itaipu tem sido muito importante e tem impulsionado diversos avanços no Pacto Global, principalmente em relação às questões de gênero”, comentou Carlo, lembrando iniciativas como o Prêmio WEPs (Women’s Empowerment Principles) liderado pela empresa.

Em nome do Pacto Global do Brasil, participaram da reunião: Presidente Carlos Pereira. A diretora de impacto Camila Valverde.

Diretor de Marketing, Otavio Toledo e Gerente Sênior de Direitos Humanos e Trabalho Tayná Leite.

A Itaipu também contou com a presença da Assessora de Responsabilidade Social Fiorinda Pezzato e do Diretor de Gestão de Responsabilidade Social, Bernardo Soares.

O Pacto Global, lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, é o maior esforço de sustentabilidade corporativa do mundo.

O objetivo é que as empresas alinhem suas estratégias e atividades a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e desenvolvam medidas que contribuam para a superação dos desafios sociais.

Também visa contribuir para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Agenda 2030 da ONU.

A iniciativa conta atualmente com mais de 22.000 participantes, entre empresas, organizações da sociedade civil, universidades e órgãos governamentais em 162 países. O Brasil é a segunda maior rede local do mundo com 2.000 membros.

Fonte: Imprensa Itaipu.