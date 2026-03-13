Foz do Iguaçu celebra Santos Dumont com evento gratuito neste domingo

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, promove neste domingo, 15 de março, uma ação especial em homenagem a Alberto Santos Dumont. O evento celebra dois marcos históricos: os 110 anos da visita do inventor às Cataratas do Iguaçu e os 120 anos do voo do 14-Bis.

A comemoração acontece na Praça da Paz, localizada na Avenida JK, e oferece uma programação cultural e educativa gratuita para toda a família.

Programação imersiva na história da aviação

Os visitantes poderão explorar diversas atrações que resgatam a trajetória do “Pai da Aviação”. O evento contará com exposições temáticas que detalham a vida e as invenções de Santos Dumont.

Um dos destaques será a apresentação de maquetes históricas e uma experiência com tecnologia em 3D que permitirá visualizar em detalhes o motor do icônico 14-Bis, a aeronave que realizou o primeiro voo homologado da história em 1906.

Presença histórica e performance artística

O evento terá um significado familiar especial com a presença de descendentes da família Engel. A história das famílias Dumont e Engel se entrelaça na região, acrescentando uma camada pessoal e local às comemorações.

Para trazer o homenageado à vida, uma performance artística apresentará um ator caracterizado como Santos Dumont, interagindo com o público e recriando momentos históricos de sua personalidade e inventividade.

Serviço

O quê: Ação Comemorativa em Homenagem a Santos Dumont Quando: Domingo, 15 de março de 2026, das 8h às 12h Onde: Praça da Paz (Feirinha da JK), Avenida JK – Foz do Iguaçu Valor: Entrada gratuita

A iniciativa reforça a importância de Santos Dumont para a história nacional e seu vínculo com Foz do Iguaçu, destacando a cidade não apenas como destino de belezas naturais, mas também como palco de eventos históricos e culturais relevantes.