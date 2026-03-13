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Foz do Iguaçu celebra Santos Dumont com evento gratuito neste domingo

Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, promove neste domingo, 15 de março, uma ação especial em homenagem a Alberto Santos Dumont. O evento celebra dois marcos históricos: os 110 anos da visita do inventor às Cataratas do Iguaçu e os 120 anos do voo do 14-Bis.

A comemoração acontece na Praça da Paz, localizada na Avenida JK, e oferece uma programação cultural e educativa gratuita para toda a família.

Programação imersiva na história da aviação

Os visitantes poderão explorar diversas atrações que resgatam a trajetória do “Pai da Aviação”. O evento contará com exposições temáticas que detalham a vida e as invenções de Santos Dumont.

Um dos destaques será a apresentação de maquetes históricas e uma experiência com tecnologia em 3D que permitirá visualizar em detalhes o motor do icônico 14-Bis, a aeronave que realizou o primeiro voo homologado da história em 1906.

Presença histórica e performance artística

O evento terá um significado familiar especial com a presença de descendentes da família Engel. A história das famílias Dumont e Engel se entrelaça na região, acrescentando uma camada pessoal e local às comemorações.

Para trazer o homenageado à vida, uma performance artística apresentará um ator caracterizado como Santos Dumont, interagindo com o público e recriando momentos históricos de sua personalidade e inventividade.

Serviço

O quê: Ação Comemorativa em Homenagem a Santos Dumont Quando: Domingo, 15 de março de 2026, das 8h às 12h Onde: Praça da Paz (Feirinha da JK), Avenida JK – Foz do Iguaçu Valor: Entrada gratuita

A iniciativa reforça a importância de Santos Dumont para a história nacional e seu vínculo com Foz do Iguaçu, destacando a cidade não apenas como destino de belezas naturais, mas também como palco de eventos históricos e culturais relevantes.

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