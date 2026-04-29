Parque Nacional do Iguaçu amplia horário e oferece yoga para o feriado do Dia do Trabalhador

O Parque Nacional do Iguaçu preparou uma programação especial para o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, que acontece entre os dias 1 e 3 de maio. Com a previsão de receber 24 mil turistas, a unidade de conservação terá horário de funcionamento ampliado e atividades gratuitas focadas em bem-estar e lazer.

Horário especial e atrações musicais

Para garantir mais conforto aos visitantes, os portões do parque abrirão antecipadamente às 8h durante os três dias do feriado. Logo na chegada, no Centro de Visitantes, o DJ Fê Santana comanda a trilha sonora das 12h às 16h.

A música também estará presente no Espaço Porto Canoas, com apresentações ao vivo das 12h às 17h. A iniciativa busca criar um ambiente descontraído em meio à biodiversidade da Mata Atlântica e às quedas d’água.

Yoga com vista para as Cataratas

Uma das principais novidades é a oferta de aulas de yoga no primeiro mirante da Trilha das Cataratas. As sessões ocorrem diariamente, das 16h às 17h30, permitindo que os participantes encerrem o dia em contato direto com a natureza.

A atividade é gratuita para quem já possui o ingresso do parque, porém as vagas são limitadas a 70 pessoas por turma. Os interessados devem realizar a inscrição prévia por meio de formulário online.

Experiências além das quedas d’água

O destino oferece roteiros que vão além da tradicional passarela, possibilitando que o turista explore o parque por mais de um dia:

Mobilidade e Trilhas: Ciclovia das Cataratas, Circuito São João e o conjunto de trilhas integradas.

Ciclovia das Cataratas, Circuito São João e o conjunto de trilhas integradas. Gastronomia: Os novos restaurantes Cocar e Canoas Mirim atendem a diferentes perfis de público.

Os novos restaurantes Cocar e Canoas Mirim atendem a diferentes perfis de público. Cultura Local: Aos sábados, o Centro de Visitantes recebe uma feira com produtores e artesãos da região.

Aos sábados, o Centro de Visitantes recebe uma feira com produtores e artesãos da região. Passeios Exclusivos: Experiências adicionais permitem contemplar o Patrimônio Mundial Natural durante o amanhecer, o pôr do sol ou sob a luz da lua (ingressos à parte).

De acordo com o CEO da Urbia+Cataratas, Mario Macedo Junior, a programação foi pensada para valorizar o momento de desconexão da rotina, ampliando as opções de bem-estar dentro da unidade.

Patrimônio Mundial Natural

Reconhecido pela UNESCO, o Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo ICMBio com gestão de visitação turística da Urbia+Cataratas. O local foi eleito a principal atração da América Latina pelo prêmio Best of the Best 2025 do Tripadvisor, destacando-se como referência em conservação e turismo sustentável.

Serviço

Feriadão no Parque Nacional do Iguaçu Data: 1 a 3 de maio de 2026 Abertura: 8h Inscrição Yoga: Clique aqui para acessar o formulário Informações: contato@catarataspni.com.br | cataratasdoiguacu.com.br