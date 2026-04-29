Inscrições prorrogadas para a 17ª Meia Maratona das Cataratas

O Parque Nacional do Iguaçu anunciou a extensão do prazo para as inscrições da 17ª edição da Meia Maratona das Cataratas. Atletas profissionais e amadores agora têm até o dia 8 de maio, às 14h, para garantir uma vaga em um dos eventos esportivos mais tradicionais e fascinantes do Brasil.
Com mais de 5 mil inscritos confirmados, a prova é reconhecida internacionalmente pelo cenário privilegiado. O percurso ocorre inteiramente dentro do Parque Nacional, proporcionando aos corredores o contato direto com a biodiversidade da Mata Atlântica e a visão das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza.
Programação e distâncias de prova
O evento será distribuído em dois dias, permitindo que os participantes escolham o desafio que melhor se adapta ao seu nível técnico:
- 16 de maio (sábado): Corrida de 10,5 km, ideal para quem busca uma prova rápida em ambiente natural.
- 17 de maio (domingo): Tradicional Meia Maratona de 21 km, o percurso principal do evento.
- Desafio da Onça: Uma modalidade especial para atletas que desejam superar limites, somando os dois percursos (10,5 km + 21 km) ao longo do fim de semana.
Segundo o CEO da Urbia+Cataratas, Mario Macedo Júnior, a prorrogação busca atender ao alto volume de interessados que desejam unir o esporte à experiência turística em Foz do Iguaçu.
Premiação especial para moradores da região
Como forma de valorizar a comunidade local, a organização mantém uma categoria de premiação exclusiva para moradores das 14 cidades vizinhas ao parque.
A categoria Clube Quintal de Casa premiará os três primeiros colocados (masculino e feminino) nas distâncias de 10,5 km e 21 km. O prêmio consiste em uma assinatura anual do clube, que garante acesso livre ao Parque Nacional do Iguaçu por 12 meses. Todos os atletas residentes devidamente inscritos já concorrem automaticamente a este benefício.
Patrimônio Mundial Natural e Referência em Turismo
O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo ICMBio, com gestão de visitação da concessionária Urbia+Cataratas. Além de ser um Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o destino foi eleito a principal atração da América Latina pelo prêmio Best of the Best 2025 do Tripadvisor, destacando-se pela excelência no turismo sustentável.
As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial: meiamaratona.cataratasdoiguacu.com.br.