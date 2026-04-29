Inscrições prorrogadas para a 17ª Meia Maratona das Cataratas

O Parque Nacional do Iguaçu anunciou a extensão do prazo para as inscrições da 17ª edição da Meia Maratona das Cataratas. Atletas profissionais e amadores agora têm até o dia 8 de maio, às 14h, para garantir uma vaga em um dos eventos esportivos mais tradicionais e fascinantes do Brasil.

Com mais de 5 mil inscritos confirmados, a prova é reconhecida internacionalmente pelo cenário privilegiado. O percurso ocorre inteiramente dentro do Parque Nacional, proporcionando aos corredores o contato direto com a biodiversidade da Mata Atlântica e a visão das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza.

Programação e distâncias de prova

O evento será distribuído em dois dias, permitindo que os participantes escolham o desafio que melhor se adapta ao seu nível técnico:

16 de maio (sábado): Corrida de 10,5 km, ideal para quem busca uma prova rápida em ambiente natural.

Corrida de 10,5 km, ideal para quem busca uma prova rápida em ambiente natural. 17 de maio (domingo): Tradicional Meia Maratona de 21 km, o percurso principal do evento.

Tradicional Meia Maratona de 21 km, o percurso principal do evento. Desafio da Onça: Uma modalidade especial para atletas que desejam superar limites, somando os dois percursos (10,5 km + 21 km) ao longo do fim de semana.

Segundo o CEO da Urbia+Cataratas, Mario Macedo Júnior, a prorrogação busca atender ao alto volume de interessados que desejam unir o esporte à experiência turística em Foz do Iguaçu.

Premiação especial para moradores da região

Como forma de valorizar a comunidade local, a organização mantém uma categoria de premiação exclusiva para moradores das 14 cidades vizinhas ao parque.

A categoria Clube Quintal de Casa premiará os três primeiros colocados (masculino e feminino) nas distâncias de 10,5 km e 21 km. O prêmio consiste em uma assinatura anual do clube, que garante acesso livre ao Parque Nacional do Iguaçu por 12 meses. Todos os atletas residentes devidamente inscritos já concorrem automaticamente a este benefício.

Patrimônio Mundial Natural e Referência em Turismo

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo ICMBio, com gestão de visitação da concessionária Urbia+Cataratas. Além de ser um Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o destino foi eleito a principal atração da América Latina pelo prêmio Best of the Best 2025 do Tripadvisor, destacando-se pela excelência no turismo sustentável.

As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial: meiamaratona.cataratasdoiguacu.com.br.