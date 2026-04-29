Deoclecio Duarte assume presidência do União Brasil em Foz do Iguaçu

O cenário político de Foz do Iguaçu e do Paraná registra uma movimentação estratégica importante. O empresário e apresentador de TV Deoclecio Duarte confirmou sua filiação ao União Brasil, partido que compõe a federação União Progressista, atualmente a maior bancada da Câmara Federal.

A mudança ocorre após o encerramento da janela partidária, período em que Duarte deixou o PL para se alinhar a um projeto de maior envergadura nacional e estadual. A decisão mantém a coerência de sua trajetória, permanecendo na base de apoio ao governo de Ratinho Junior.

Liderança regional e expansão do partido

Como reflexo imediato de sua nova posição, Deoclecio Duarte foi nomeado presidente do União Brasil em Foz do Iguaçu. A nomeação, oficializada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 28 de abril, confere ao pré-candidato a missão de estruturar a legenda não apenas no município, mas em toda a região oeste.

O novo presidente planeja um grande encontro partidário para o mês de maio. O objetivo é reunir correligionários e consolidar a estratégia de expansão, que prevê presença ativa em mais de 100 cidades paranaenses.

Metas para a Assembleia Legislativa e visão regional

A articulação política de Duarte visa fortalecer sua pré-candidatura a deputado estadual. Inserido na maior federação do país, ele agora dispõe de maior tempo de televisão e recursos para viabilizar o projeto eleitoral. Segundo projeções internas, a federação estima que a eleição para o legislativo estadual possa ocorrer com uma votação entre 25 mil e 30 mil votos.

Entre os pilares defendidos por Deoclecio Duarte estão:

Ampliação da representatividade de Foz do Iguaçu no cenário estadual.

Reconhecimento da região como Metrópole Trinacional , visando o atendimento a uma demanda de 1 milhão de habitantes.

, visando o atendimento a uma demanda de 1 milhão de habitantes. Fortalecimento de uma base política fundamentada no diálogo e na organização coletiva.

Apoio político e viabilidade eleitoral

Além da estrutura robusta do União Brasil, Duarte conta com o apoio de lideranças expressivas, como o deputado federal Fernando Giacobo. A migração para a nova legenda é vista por analistas como um passo decisivo para aumentar sua viabilidade nas urnas, consolidando-o como um nome em ascensão no Paraná.

O foco agora volta-se para a organização das bases regionais e a preparação para o pleito, sustentada por um grupo político que detém forte capilaridade e influência nas decisões nacionais.