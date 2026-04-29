Marco das Três Fronteiras amplia horário de funcionamento no feriado de 1º de maio

O Marco das Três Fronteiras, um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Foz do Iguaçu, terá uma programação especial para o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Entre sexta-feira e domingo, o público poderá aproveitar o atrativo por mais tempo, com abertura antecipada para as 11h.
Localizado no encontro geográfico entre Brasil, Argentina e Paraguai, o espaço une a beleza natural da confluência dos rios Iguaçu e Paraná com uma imersão cultural que celebra a história da América do Sul.
Experiência gastronômica e lazer para a família
Durante o dia, o Marco oferece infraestrutura completa para moradores e turistas. O local conta com parquinho infantil e a Praça Gastronômica das Três Fronteiras, ideal para lanches rápidos em um ambiente de convivência ao ar livre.
Para quem busca uma experiência gastronômica mais refinada, o Restaurante Cabeza de Vaca funciona das 15h às 22h. O cardápio combina pratos de inspiração regional com uma vista privilegiada para o cenário onde os três países se encontram.
Programação cultural e shows noturnos
A partir do final da tarde, o foco do passeio se volta às tradições locais. As apresentações culturais são o ponto alto da visita, ocorrendo das 18h30 às 20h30. A programação inclui:
- A Lenda das Cataratas: encenação da história de Naipi e Tarobá.
- Minueto: resgate histórico da colonização europeia na região sul.
- Malambo Argentino: demonstração de ritmo e habilidade com boleadoras.
- Show 3 Fronteiras: um encerramento vibrante que homenageia a cultura do Brasil, Argentina e Paraguai por meio do samba, tango, polca paraguaia e frevo.
O passeio é totalmente acessível e recomendado para todas as idades, consolidando-se como uma parada obrigatória no roteiro de quem visita a Terra das Cataratas.
Serviço e informações úteis do Marco das Três Fronteiras
Para facilitar o planejamento da sua visita, confira os horários e detalhes do período de 1º a 3 de maio:
- Horário especial do atrativo: das 11h às 21h.
- Restaurante Cabeza de Vaca: aberto das 15h às 22h.
- Apresentações culturais: início às 18h30.
- Localização: Acesso Três Fronteiras, s/n — Loteamento Parque das Três Fronteiras, Foz do Iguaçu (PR).
- Ingressos: Disponíveis no site oficial do atrativo.