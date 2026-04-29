Marco das Três Fronteiras amplia horário de funcionamento no feriado de 1º de maio

Marco das Três Fronteiras, um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Foz do Iguaçu, terá uma programação especial para o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Entre sexta-feira e domingo, o público poderá aproveitar o atrativo por mais tempo, com abertura antecipada para as 11h.

Localizado no encontro geográfico entre Brasil, Argentina e Paraguai, o espaço une a beleza natural da confluência dos rios Iguaçu e Paraná com uma imersão cultural que celebra a história da América do Sul.

Experiência gastronômica e lazer para a família

Durante o dia, o Marco oferece infraestrutura completa para moradores e turistas. O local conta com parquinho infantil e a Praça Gastronômica das Três Fronteiras, ideal para lanches rápidos em um ambiente de convivência ao ar livre.

Para quem busca uma experiência gastronômica mais refinada, o Restaurante Cabeza de Vaca funciona das 15h às 22h. O cardápio combina pratos de inspiração regional com uma vista privilegiada para o cenário onde os três países se encontram.

Programação cultural e shows noturnos

A partir do final da tarde, o foco do passeio se volta às tradições locais. As apresentações culturais são o ponto alto da visita, ocorrendo das 18h30 às 20h30. A programação inclui:

  • A Lenda das Cataratas: encenação da história de Naipi e Tarobá.
  • Minueto: resgate histórico da colonização europeia na região sul.
  • Malambo Argentino: demonstração de ritmo e habilidade com boleadoras.
  • Show 3 Fronteiras: um encerramento vibrante que homenageia a cultura do Brasil, Argentina e Paraguai por meio do samba, tango, polca paraguaia e frevo.

O passeio é totalmente acessível e recomendado para todas as idades, consolidando-se como uma parada obrigatória no roteiro de quem visita a Terra das Cataratas.

Serviço e informações úteis do Marco das Três Fronteiras

Para facilitar o planejamento da sua visita, confira os horários e detalhes do período de 1º a 3 de maio:

  • Horário especial do atrativo: das 11h às 21h.
  • Restaurante Cabeza de Vaca: aberto das 15h às 22h.
  • Apresentações culturais: início às 18h30.
  • Localização: Acesso Três Fronteiras, s/n — Loteamento Parque das Três Fronteiras, Foz do Iguaçu (PR).
  • Ingressos: Disponíveis no site oficial do atrativo.
