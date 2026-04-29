Feriado de 1º de Maio: AquaFoz amplia horário e reforça o turismo em Foz do Iguaçu

O feriado do Dia do Trabalhador promete movimentar o setor turístico em todo o país e, em Foz do Iguaçu, o AquaFoz se consolida como uma das principais paradas para os visitantes. Localizado estrategicamente na Avenida das Cataratas, o aquário aposta em uma experiência imersiva que une lazer e educação ambiental, aproveitando o fluxo intenso de turistas na região.

Para atender à demanda do feriado, o atrativo terá horário estendido entre os dias 1º e 3 de maio (de sexta a domingo), funcionando das 9h às 18h. A medida visa garantir que os visitantes tenham mais tempo para explorar os ecossistemas reproduzidos no local.

Uma jornada dos rios ao oceano

Instalado exatamente em frente ao Parque Nacional do Iguaçu, o AquaFoz oferece um percurso distribuído por três andares. O trajeto simula a trajetória das águas, conectando os ambientes de rios até a vastidão do oceano. São 28 recintos que abrigam cerca de 300 espécies em 3,3 milhões de litros de água.

O público pode observar de perto espécies nativas da bacia regional, como o emblemático surubim-do-Iguaçu, além de explorar um dos maiores tanques oceânicos da América do Sul, onde vivem tubarões e raias.

Conheça a Chitara: a nova moradora do AquaFoz

Uma das grandes novidades desta temporada é a raia-chita batizada como Chitara. O nome foi escolhido por meio de uma votação aberta ao público, aproximando a comunidade do trabalho de conservação do aquário.

Com aproximadamente cinco anos, Chitara já se adaptou plenamente ao seu novo ambiente. O animal é conhecido por seu comportamento ativo, sendo frequentemente avistado durante os momentos de alimentação, quando interage de forma mais próxima com a equipe de tratadores.

Combo Experiência Completa integra Cataratas e AquaFoz

Para otimizar o roteiro de quem visita a Terra das Cataratas, o combo “Experiência Completa” surge como uma solução prática e econômica. Em um único bilhete adquirido via internet, o visitante garante acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e ao AquaFoz.

A proximidade de apenas 100 metros entre os dois atrativos facilita a logística, permitindo que o turista transite entre a contemplação das famosas quedas d’água e a imersão nos ambientes aquáticos no mesmo dia.

Benefícios e tarifas especiais Turismo em Foz do Iguaçu

Meia-entrada: Estudantes, idosos e crianças possuem tarifas diferenciadas mediante comprovação documental.

Estudantes, idosos e crianças possuem tarifas diferenciadas mediante comprovação documental. Moradores locais: Residentes de Foz do Iguaçu contam com condições exclusivas diretamente na bilheteria física.

Residentes de Foz do Iguaçu contam com condições exclusivas diretamente na bilheteria física. Infraestrutura: O local oferece climatização completa, loja temática e áreas de alimentação, tornando a visita confortável em qualquer condição climática.

Serviço

Endereço: Av. das Cataratas – BR, KM 18, Foz do Iguaçu.

Av. das Cataratas – BR, KM 18, Foz do Iguaçu. Funcionamento: Todos os dias, a partir das 9h.

Todos os dias, a partir das 9h. Última entrada: Geral às 17h (especialmente de 1º a 3 de maio, entrada estendida).

Geral às 17h (especialmente de 1º a 3 de maio, entrada estendida). Site oficial: aquafoz.com.br