UNILA abre inscrições para processo seletivo de estudantes indígenas com 114 vagas

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) iniciou o período de inscrições para o Processo Seletivo de Estudantes Indígenas (PSIN), com foco no ingresso letivo de 2027. Localizada em Foz do Iguaçu (PR), a instituição oferece 114 vagas distribuídas em 29 cursos de graduação para candidatos que residem em aldeias, comunidades ou grupos indígenas.

O certame é destinado a indígenas brasileiros e de outras nacionalidades da América Latina e do Caribe. As graduações são presenciais e reconhecidas pela gratuidade e qualidade de ensino.

Como participar da seleção gratuita

O processo de inscrição é totalmente gratuito e realizado de forma online através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Os interessados têm até o dia 14 de maio para finalizar o procedimento.

Para garantir a participação, o candidato deve primeiro realizar um cadastro no sistema e, em seguida, preencher o formulário oficial. É obrigatório anexar os documentos pessoais digitalizados em formato PDF, com destaque para a Declaração de Pertencimento à Comunidade Indígena, que precisa ser assinada por ao menos uma liderança local.

Critérios de avaliação e auxílio estudantil

Diferente dos vestibulares tradicionais, a seleção da UNILA ocorre por meio da análise do histórico escolar. A avaliação considera as notas das disciplinas cursadas no Ensino Médio ou nível equivalente, sem a necessidade de aplicação de provas presenciais ou remotas.

No momento da inscrição, o estudante pode indicar até duas opções de curso. Além da vaga na universidade, o edital prevê suporte para a permanência estudantil: os primeiros classificados em cada graduação terão direito a auxílios específicos, como vagas temporárias em alojamento e subsídio financeiro voltado à alimentação.

Cronograma e informações oficiais

A leitura do Edital 18/2026/PROINT é essencial para compreender todas as etapas e requisitos obrigatórios. Os detalhes sobre o calendário, lista de cursos e documentos exigidos podem ser acessados diretamente no portal oficial da universidade.

Dúvidas e solicitações de esclarecimentos adicionais podem ser enviadas diretamente para o endereço de e-mail institucional da seleção.