Edmilson Iareski assume a presidência da ACIFI para o biênio 2026-2028

A Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) empossou sua nova diretoria, Conselho Superior e Conselho Fiscal durante a Assembleia-Geral Ordinária realizada nesta segunda-feira, 27. O empresário Edmilson Iareski assume o comando da entidade para os próximos dois anos, tendo João Batista de Oliveira na condução do Conselho Superior.

A nova gestão reflete uma estrutura de liderança horizontal e participativa, composta por 103 integrantes. Escolhida por consenso, a diretoria demonstra a coesão dos associados em torno da ACIFI, instituição histórica que se prepara para celebrar 75 anos de atuação no desenvolvimento socioeconômico de Foz do Iguaçu.

Foco em diálogo e escuta ativa do setor produtivo

O presidente Edmilson Iareski ressaltou que sua gestão será pautada pela intensificação do diálogo com todos os segmentos econômicos. O objetivo é fortalecer a escuta ativa de áreas estratégicas como varejo, serviços, turismo, indústria, logística e agronegócio para transformar demandas em resultados concretos.

Iareski planeja atualizar as necessidades prioritárias dos associados e levar essas pautas aos representantes do poder público em todas as instâncias (municipal, estadual e federal). A força da ACIFI reside na união entre lideranças experientes e jovens, representando empresas de diversos portes e regiões da cidade.

Prioridades em infraestrutura e mobilidade urbana

Para o biênio 2026-2028, a gestão buscará maior agilidade na solução de gargalos estruturais que impactam o crescimento local. Entre os pontos destacados estão:

Fluidez e acessos na Perimetral Leste e BR-469 .

e . Abertura definitiva da Ponte da Integração .

. Construção do trevo do Charrua e acesso ao novo porto seco.

Além das obras físicas, a ACIFI manterá o suporte a projetos institucionais consolidados, como a plataforma Foz em Números, o Plano de Desenvolvimento Econômico da Região e a campanha Natal Show de Prêmios.

Fortalecimento dos núcleos territoriais e setoriais

Com a experiência de quem iniciou sua trajetória no Programa Empreender, Iareski pretende valorizar os núcleos territoriais e setoriais. Atualmente, a ACIFI conta com 14 grupos setoriais e três territoriais (Vila Portes, Vila A e região da Avenida Brasil/Distrito Industrial), reunindo mais de 350 empresas.

A estratégia visa identificar as particularidades de cada bairro e do centro de Foz, criando um retrato fiel das necessidades do empresariado local para embasar as ações da entidade.

Balanço positivo e crescimento institucional

Ao transmitir o cargo, Danilo Vendruscolo destacou o sentimento de dever cumprido e a solidez financeira da instituição. Durante a assembleia, a prestação de contas da gestão 2024-2026 foi aprovada por unanimidade.

Os relatórios apresentados demostraram um crescimento patrimonial expressivo: desde a reestruturação iniciada em 2008 até o ano de 2025, o patrimônio da ACIFI registrou uma evolução de 1.300%, consolidando-a entre as cinco maiores associações comerciais do Paraná.

Composição da Diretoria Executiva (2026-2028)

Presidente: Edmilson Iareski

Edmilson Iareski 1º Vice-Presidente: Gustavo Vargas

Gustavo Vargas 2º Vice-Presidente: Altino Voltolini

Altino Voltolini Comercial: Maurício Iopp

Maurício Iopp Administrativa: Edna Maria Sanches

Edna Maria Sanches Financeira: Elias João Dandolini

Elias João Dandolini Comunicação: Tatiana Leiva Polla

Tatiana Leiva Polla Associativismo: Imaan Tarbine

Imaan Tarbine Desenvolvimento Econômico: Faisal Mahmoud Ismail

Faisal Mahmoud Ismail Turismo e Hotelaria: Mariana de Mattos Leão Hernandes

Mariana de Mattos Leão Hernandes Transporte e Logística: Leandro Henrique Bernart Anjos

Leandro Henrique Bernart Anjos Comércio Exterior: Felipe Kirchheim