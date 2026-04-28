Edmilson Iareski assume a presidência da ACIFI para o biênio 2026-2028

A Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) empossou sua nova diretoria, Conselho Superior e Conselho Fiscal durante a Assembleia-Geral Ordinária realizada nesta segunda-feira, 27. O empresário Edmilson Iareski assume o comando da entidade para os próximos dois anos, tendo João Batista de Oliveira na condução do Conselho Superior.
A nova gestão reflete uma estrutura de liderança horizontal e participativa, composta por 103 integrantes. Escolhida por consenso, a diretoria demonstra a coesão dos associados em torno da ACIFI, instituição histórica que se prepara para celebrar 75 anos de atuação no desenvolvimento socioeconômico de Foz do Iguaçu.
Foco em diálogo e escuta ativa do setor produtivo
O presidente Edmilson Iareski ressaltou que sua gestão será pautada pela intensificação do diálogo com todos os segmentos econômicos. O objetivo é fortalecer a escuta ativa de áreas estratégicas como varejo, serviços, turismo, indústria, logística e agronegócio para transformar demandas em resultados concretos.
Iareski planeja atualizar as necessidades prioritárias dos associados e levar essas pautas aos representantes do poder público em todas as instâncias (municipal, estadual e federal). A força da ACIFI reside na união entre lideranças experientes e jovens, representando empresas de diversos portes e regiões da cidade.
Prioridades em infraestrutura e mobilidade urbana
Para o biênio 2026-2028, a gestão buscará maior agilidade na solução de gargalos estruturais que impactam o crescimento local. Entre os pontos destacados estão:
- Fluidez e acessos na Perimetral Leste e BR-469.
- Abertura definitiva da Ponte da Integração.
- Construção do trevo do Charrua e acesso ao novo porto seco.
Além das obras físicas, a ACIFI manterá o suporte a projetos institucionais consolidados, como a plataforma Foz em Números, o Plano de Desenvolvimento Econômico da Região e a campanha Natal Show de Prêmios.
Fortalecimento dos núcleos territoriais e setoriais
Com a experiência de quem iniciou sua trajetória no Programa Empreender, Iareski pretende valorizar os núcleos territoriais e setoriais. Atualmente, a ACIFI conta com 14 grupos setoriais e três territoriais (Vila Portes, Vila A e região da Avenida Brasil/Distrito Industrial), reunindo mais de 350 empresas.
A estratégia visa identificar as particularidades de cada bairro e do centro de Foz, criando um retrato fiel das necessidades do empresariado local para embasar as ações da entidade.
Balanço positivo e crescimento institucional
Ao transmitir o cargo, Danilo Vendruscolo destacou o sentimento de dever cumprido e a solidez financeira da instituição. Durante a assembleia, a prestação de contas da gestão 2024-2026 foi aprovada por unanimidade.
Os relatórios apresentados demostraram um crescimento patrimonial expressivo: desde a reestruturação iniciada em 2008 até o ano de 2025, o patrimônio da ACIFI registrou uma evolução de 1.300%, consolidando-a entre as cinco maiores associações comerciais do Paraná.
Composição da Diretoria Executiva (2026-2028)
- Presidente: Edmilson Iareski
- 1º Vice-Presidente: Gustavo Vargas
- 2º Vice-Presidente: Altino Voltolini
- Comercial: Maurício Iopp
- Administrativa: Edna Maria Sanches
- Financeira: Elias João Dandolini
- Comunicação: Tatiana Leiva Polla
- Associativismo: Imaan Tarbine
- Desenvolvimento Econômico: Faisal Mahmoud Ismail
- Turismo e Hotelaria: Mariana de Mattos Leão Hernandes
- Transporte e Logística: Leandro Henrique Bernart Anjos
- Comércio Exterior: Felipe Kirchheim