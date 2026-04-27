Foz do Iguaçu se prepara para a 1ª Mostra Internacional de Nações em 2027

Foz do Iguaçu está prestes a vivenciar um evento que promete redefinir as políticas culturais da região e consolidar a diversidade da tríplice fronteira como um patrimônio vivo. O Instituto Arte Sem Fronteira (IASF) anunciou oficialmente a 1ª Mostra Internacional de Nações 2027, uma iniciativa de grande porte que celebrará a pluralidade étnica, artística e gastronômica da cidade.

Com forte adesão popular, o projeto caminha para se tornar uma política pública permanente, reforçando o papel de Foz no cenário cultural paranaense e internacional.

Um novo paradigma para as políticas culturais

A proposta da Mostra vai além de um festival comum. Ela foi concebida como um “divisor de águas” na gestão cultural de Foz do Iguaçu, introduzindo um modelo inédito de curadoria multidimensional. Nele, cada nação participante apresenta de forma integrada sua gastronomia, artes, oficinas e produtos identitários.

O evento também inova em sua arquitetura financeira. Ao reunir fomento de editais estaduais, mecanismos federais e parcerias institucionais, o projeto busca reduzir a dependência de fontes únicas e garantir sustentabilidade a longo prazo.

Gestão com experiência comprovada

A liderança institucional está a cargo de Willian Luciano Rodrigues, produtor cultural e presidente do IASF. Com mais de 15 anos de atuação na tríplice fronteira, Rodrigues possui vasta experiência em captação de recursos via Lei Rouanet, PNAB e editais estaduais (SEEC-PR).

Segundo o gestor, a Mostra demonstra que a cidade possui capital humano e capacidade técnica para protagonizar grandes iniciativas. A diretoria do instituto foi estrategicamente estruturada para cumprir rigorosos requisitos de governança e transparência exigidos pelos órgãos de fomento.

Engajamento comunitário e consulta pública

A relevância do projeto já é refletida nos números. Uma consulta pública destinada a mapear o interesse da comunidade ultrapassou a marca de 260 respostas, evidenciando o apoio de moradores, artistas e representantes estrangeiros.

Os interessados em colaborar com sugestões podem participar até o dia 29 de maio de 2026. O formulário é voltado para entidades culturais, representações consulares, instituições de ensino e o público em geral.

A participação pode ser feita através do link: https://forms.gle/oXvGStYxZnm7GLFP8.

Sobre o Instituto Arte Sem Fronteira

Fundado em 2006, o IASF é uma organização sem fins lucrativos focada no desenvolvimento cultural da região. Com quase duas décadas de história, o instituto atua na preservação do patrimônio imaterial, arte-educação e produção de eventos de impacto no coração do Mercosul.

Informações de Contato:

Site oficial: institutosemfronteira.com.br

institutosemfronteira.com.br E-mail: institutosffoz@gmail.com

institutosffoz@gmail.com WhatsApp: (45) 99109-0920