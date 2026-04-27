Foz do Iguaçu se consolida como cenário estratégico para o mercado audiovisual internacional

O Visit Iguassu reforçou o posicionamento de Foz do Iguaçu como um dos principais destinos para produções cinematográficas e publicitárias no mundo. Após a participação na LatAm Content Meeting (LCM) em São Paulo, o instituto coordenou uma visita técnica exclusiva com produtores internacionais, criando conexões que prometem novos investimentos para a região.

O evento original, realizado entre 13 e 15 de abril, reuniu os maiores nomes do mercado de conteúdo de não-ficção. O objetivo central foi fomentar parcerias estratégicas entre grandes empresas da América Latina e parceiros globais, abrindo portas para que cenários brasileiros ganhem destaque em telas internacionais.

Imersão técnica no Destino Iguaçu

Aproveitando a agenda no Brasil, o Visit Iguassu viabilizou a logística para que uma comitiva de 17 profissionais de diversos países conhecesse a infraestrutura de Foz do Iguaçu entre os dias 16 e 18 de abril. A ação apresentou a cidade não apenas como ponto turístico, mas como um cenário competitivo e versátil para produções de alto nível.

A comitiva contou com representantes de gigantes do setor, tais como:

A+E UK e A+E Global Media

The Bridge UK e C3TV

Fuji Television Network e GV Tokyo

TV Cultura e Grifa Filmes

Filmart e B2WIN Films

Experiência única e potencial cinematográfico

Para Fernando Dias, da Grifa Filmes, a visita reafirmou o potencial da cidade. Em sua segunda passagem pela região, o produtor destacou que o grupo ficou impressionado com a diversidade local, que une as famosas quedas d’água a uma fauna rica e gastronomia de padrão internacional. Segundo ele, o apoio da Gestão Integrada do Turismo é fundamental para que o setor colha resultados práticos em breve.

O presidente do Visit Iguassu, Wolney Biesdorf, enfatiza que o audiovisual é uma ferramenta poderosa de promoção turística. Para Biesdorf, receber produtores globais permite que Foz seja vista como um cenário competitivo, atraindo investimentos diretos e aumentando a visibilidade do destino em escala global.

A ação foi fruto de um esforço conjunto entre a Secretaria de Turismo, Visit Iguassu e Itaipu, consolidando a estratégia de atrair grandes projetos que movimentem toda a cadeia econômica da região.