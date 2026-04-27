Feijoada Zé do Caixão promete música ao vivo e sabor de tradição em Foz do Iguaçu no dia 2 de maio

Evento promovido pelo grupo Só Dire Toria acontece na ASSEMIB com feijoada completa, música ao vivo e opção para consumo no local ou retirada

Foz do Iguaçu recebe no próximo dia 2 de maio, a partir das 11h30, mais uma edição da já tradicional Feijoada Zé do Caixão, evento que une gastronomia, música e confraternização em um dos encontros mais aguardados do calendário social da cidade.

A feijoada será realizada no Salão Itaipu da ASSEMIB, localizado na Avenida Araucária, 775 – Vila A, em Foz do Iguaçu, e promete reunir amigos, famílias e apreciadores da boa culinária brasileira para uma tarde especial ao som de música ao vivo com o grupo Só Dire Toria.

Com um cardápio clássico e cheio de sabor, a Feijoada Zé do Caixão será servida com acompanhamentos tradicionais: arroz branco, couve e farofa, garantindo a combinação perfeita para quem aprecia um bom almoço típico brasileiro.

Os participantes poderão escolher entre duas modalidades:

Para comer no local: R$ 50,00

R$ 50,00 Para retirada: R$ 60,00

Além da gastronomia, o evento também aposta em um ambiente descontraído e animado, com música ao vivo e estrutura preparada para receber o público com conforto e clima de confraternização.

A organização destaca que a proposta é oferecer uma experiência completa, reunindo boa comida, entretenimento e integração em um dos espaços mais tradicionais da cidade.

Reservas e mais informações podem ser feitas pelo telefone: (45) 9 9921-0705.

A Feijoada Zé do Caixão conta com apoio da ASSEMIB, DuQuintal Distribuidora de Bebidas e Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.

Serviço

Evento: Feijoada Zé do Caixão

Data: 2 de maio

Horário: A partir das 11h30

Local: ASSEMIB – Salão Itaipu | Avenida Araucária, 775 – Vila A – Foz do Iguaçu

Música ao vivo: Só Dire Toria

No local: R$ 50,00

Retirada: R$ 60,00

Informações e reservas: (45) 9 9921-0705