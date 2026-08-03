Foz do Iguaçu consolida presença no mercado LGBT+ internacional com avanço de marcas locais

A participação conjunta entre a gestão pública e o setor privado na LGBT+ Turismo Expo 2026, em São Paulo, marcou um momento estratégico para o fortalecimento de Foz do Iguaçu como destino de referência na América Latina. O evento reuniu os principais players do setor, incluindo operadoras, companhias aéreas e redes hoteleiras, com o objetivo de fomentar parcerias e impulsionar o turismo inclusivo.

Com um estande exclusivo organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, a comitiva iguaçuense apresentou a infraestrutura da região para um público qualificado. O foco central das apresentações foi o acolhimento, o conforto e a diversidade de experiências que a tríplice fronteira oferece aos viajantes contemporâneos.

Foco no turismo para a maturidade e excelência em serviços

Um dos grandes destaques da participação de Foz do Iguaçu foi o posicionamento no segmento de turismo para a maturidade. Segundo Neumari Brites, representante da Secretaria Municipal de Turismo, a cidade se destaca nesse nicho devido ao alto padrão dos serviços hoteleiros, segurança e facilidade de acesso aos atrativos naturais e urbanos.

O engajamento do trade privado também reforçou o amadurecimento do destino. Empreendimentos como o Hotel Carimã, Eco Cataratas, AVM e Wyndham integraram a comitiva, demonstrando a robusta capacidade de hospedagem do município e sua prontidão para atender às demandas do mercado nacional de luxo e sofisticação.

Expansão comercial e interesse das grandes operadoras

O interesse das maiores operadoras turísticas do Brasil, como Orinter, Visual Operadora e o Grupo Diversa, garante que Foz do Iguaçu esteja presente de forma contínua nos principais canais de venda do país. Durante as rodadas de negócios, a apresentação do destino e de seus eventos específicos despertou atenção imediata de empresas paulistas, que veem na região um alto potencial de conversão de pacotes.

A projeção alcançada na feira ultrapassou os limites nacionais. Agências especializadas no segmento Pride de centros urbanos como Nova York e cidades da Espanha formalizaram contatos com a representação local. Essa articulação resultou na confirmação de grupos internacionais com viagens agendadas para o início de 2027.

Festival Love Iguassu: O próximo marco do calendário inclusivo

O festival Love Iguassu, programado para setembro de 2026, posiciona-se como um dos grandes pilares do calendário de eventos da cidade. O projeto foi amplamente divulgado durante a feira e propõe vivências exclusivas, como o Sunset nas Cataratas, unindo música eletrônica ao pôr do sol em uma das maravilhas do mundo.

Alessandro Neumann, idealizador do festival, destaca que o evento reforça como Foz do Iguaçu oferece segurança, gastronomia de fronteira e um turismo de compras expressivo. A celebração de encerramento, denominada Magia das Águas, ocorrerá no complexo Motor Show, complementando um itinerário que inclui visitas à Itaipu Binacional e ao futuro AquaFoz.

Diversidade como identidade cultural do destino

A identidade de Foz do Iguaçu, moldada por mais de 70 etnias, reflete diretamente na forma como a cidade recebe seus visitantes. A hospitalidade e o respeito à pluralidade são diferenciais competitivos que atraem o público que busca experiências autênticas e inclusivas.

A atuação coordenada entre o poder público e empresários assegura a sustentabilidade do setor e atrai fluxos de visitantes com alto poder aquisitivo. Com essa estratégia, Foz do Iguaçu reafirma sua vocação como uma metrópole turística moderna, conectada aos valores de respeito e excelência em serviços globais.