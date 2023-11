Inicia hoje – quinta-feira (23)- o Foz Internacional Boat Show!

O evento da Náutica -Boat Show- conta mais de 30 barcos em exposição e 23 para visitação na água!

O primeiro boat show em água doce ocorre de 23 a 26 de novembro, no Iate Clube Lago do Itaipu em Foz do Iguaçu.

Horário

Das 16h às 20h. Ingressos pelo site: https://fozboatshow.com.br/

O evento, inédito no cronograma de feiras náuticas brasileiras, vai envolver a tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) e será realizado no Iate Clube Lago do Itaipu em Foz do Iguaçu, na divisa entre os três países.

Com expectativa de superar 15 mil visitantes nos 4 dias de feira e estimular o lazer em águas doces diante do grande potencial do Paraná.

Para tanto, serão mais de 30 embarcações em exposição com valores que partem de R$ 139 mil e tamanhos que variam de 19 a 58 pés, além disso, haverá 23 barcos na água em píeres flutuantes para visitas e test drives.

Além da apresentação das recentes novidades do mercado de embarcações, jets e pontoons, haverá exposição de motores e equipamentos, artigos e serviços náuticos em geral dos grandes nomes da náutica nacional e internacional.

“Estamos ansiosos e confiantes em dar início ao primeiro boat show em águas doces entre Brasil, Argentina e Paraguai. Será uma experiência inédita tanto para nós, mas também aos estaleiros e marcas expositoras, já que poderão aproveitar mais este evento para fortalecer seus nomes no mercado náutico brasileiro, contribuir para o fortalecimento do lazer náutico em vias navegáveis interiores e potencializar sua presença em dois países que, assim como o Brasil, têm investido na náutica para incrementar a economia”, comenta a diretora geral da Boat Show, Thalita Vicentini.

“Reforço também o convite a todos que queiram prestigiar o evento, que venham ao Foz Internacional Boat Show e conheçam de perto diversos modelos de barcos, motos aquáticas, produtos e serviços que movimentam essa economia tão importante, e em ascensão, nos três países”, completa.

Conheça alguns barcos do evento:

O estaleiro Lanchas Coral, do Rio de Janeiro, irá apresentar barco de entrada de 26 pés. É ideal para passeios em águas abrigadas ou para navegações rápidas e comporta até 12 pessoas durante o dia e até uma para pernoite.

A Grand Ocean Boats, do Rio Grande do Sul, irá apresentar a Grand Ocean 37, recente lançamento da marca, com amplo espaço no cockpit e também na plataforma de popa, além de duas camas internas, na meia-nau e na proa, para pernoite. Comporta até 4 pessoas.

A italiana Sessa Marine, com unidade em Florianópolis, SC, trará o modelo de 36 pés, a Sessa C36. Com 11,30 metros de comprimento, tem amplas janelas nas laterais e, segundo a marca, traz originalidade aliado ao alto desempenho e conforto. Além de generosos espaços externos para lazer e áreas internas de convivência, tem duas camas, sendo uma cabine demi-suíte, cozinha e sala de estar. Comporta até 4 pessoas para pernoite.

Já a catarinense Fibrafort, um dos maiores fabricantes da América Latina, também promete surpreender os visitantes. Entre os modelos, está a recém lançada Focker 300 Gran Turismo, uma lancha repleta de estilo. A novidade é a tecnologia exclusiva da marca FConnect que permite o controle do barco por aplicativo mesmo à distância.

Quem visitar a feira náutica também vai se encantar com a imponência da maquete do barco superesportivo da Intermarine. Ideal para quem curte muita adrenalina sobre as águas combinada com luxo e sofisticação, a Intermarine 58 Offshore, o maior barco do evento, além de ser atrativa pela qualidade e design, chega a atingir o equivalente a mais de 100 km/h (55 nós).

A paulista Mestra Boats será mais um destaque do evento com a apresentação do seu modelo M240, com alta qualidade construtiva e ideal para passeios e navegação em vias interiores, lagos, rios e represas em seus 24 pés.

Com design moderno, o estaleiro de Pernambuco NX Boats levará a Foz do Iguaçu seu modelo de sucesso de 37 pés, NX370 HT Sport. Conta com duas cabines para pernoite, amplos espaços externos e internos, iluminação especial, alta tecnologia de navegação e acabamentos repletos de esportividade.

Para todos os gostos e estilos

Para quem busca um barco de entrada e passeios, irá se encantar com a Sport R 190 do estaleiro Ross Mariner, de 19 pés e muito estilo.

Lanchas com painéis solares e pontoons (barcos mais largos e sustentados por flutuadores) serão atrações do estaleiro paulista Solara que trará modelos como Pontoon 300 Targa e Solara 370 HT.

Já entre os barcos apresentados pela paranaense Triton Yachts, estará presente o modelo de sucesso Triton 300 Sport, com design e acabamentos esportivos de alta qualidade além de amplos espaços internos e externos e áreas de armazenamento, sem falar do design clássico e inconfundível das lanchas da marca.

A fabricante Ventura será mais uma atração. Entre os modelos expostos estará a V300 Day Cruiser, da linha premium, ótima opção para passeios diurnos. Cabinada e equipada com geleira, espaço gourmet, comporta 12 pessoas durante o dia e 4 para pernoite.

Seacar Company, Sealife, Agroquímica, BRP, Grow Deck, Hidea, HS Consórcios, IAT, Kapazi, Marine Center, Mercury, RAM, Yamaha e SAX são mais algumas das marcas confirmadas ao evento.

FOZ INTERNACIONAL BOAT SHOW

Onde: Iate Clube Lago de Itaipu (R. Inacio Reuter Sottomaior, 1020, Jardim Porto Dourado, Foz do Iguaçu – PR)

Horário: 16h às 22h

Ingressos:

https://www.sympla.com.br/evento/foz-internacional-boat-show-2023/2224738?d=TR%C3%8DPLICE&referrer=fozboatshow.com.br

O evento conta com o apoio da Secretaria municipal de Turismo e Projetos Estratégicos – Prefeitura de Foz do Iguaçu – Fundo Iguaçu.

Sobre o Grupo Náutica

Com mais de 40 anos de mercado, o Grupo Náutica traz soluções em infraestrutura, eventos e comunicação náutica.

Vale ressaltar, que é formado pela Revista Náutica (https://www.nautica.com.br), pioneira e líder absoluta no setor!

O Boat Show, mais importante salão náutico da América Latina com as edições de São Paulo, Itajaí, Rio de Janeiro e, agora, Foz do Iguaçu; a Metalu, maior fabricante de píeres e passarelas em alumínio do mundo.

O grupo também se preocupa com as questões sociais e é detentora das ações “Só Jogue na Água o que Peixe pode Comer”, assinada pelo cartunista Ziraldo, e “Por Uma Cidade Navegável”, que busca a navegação em lugares inimagináveis, assim como desenvolve os principais Guias de Turismo Náutico do país.