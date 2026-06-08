ICMBio e BNDES realizam roadshow sobre a concessão do Passeio do Macuco no Iguaçu

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com o BNDES, promove entre os dias 08 e 10 de junho um evento técnico voltado a investidores e empresas interessadas na nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu.

O foco das atividades é o Passeio do Macuco, um dos atrativos mais emblemáticos da unidade. O roadshow acontece de forma totalmente online, com atendimentos agendados entre 9h e 13h.

Diálogo técnico e esclarecimentos sobre o edital

O objetivo central desta iniciativa é conferir transparência e segurança jurídica ao certame. Representantes da Comissão Especial de Licitação estarão disponíveis para detalhar o projeto e sanar dúvidas técnicas sobre o edital de concessão nº 01/2026 e seus respectivos anexos.

Durante as sessões, as empresas podem acessar informações estratégicas baseadas em dados públicos, estabelecendo um canal direto com os órgãos formuladores da parceria público-privada.

Estrutura das reuniões individuais

As reuniões são personalizadas e possuem duração estimada de 50 minutos. O cronograma de cada encontro segue uma organização rigorosa para garantir o melhor aproveitamento do tempo:

Apresentação formal dos representantes institucionais e corretores.

Exposição técnica detalhada do projeto de concessão conduzida pelo ICMBio.

Espaço aberto para perguntas e respostas sobre a documentação e o modelo de negócio.

Como participar e acessar os documentos

As empresas interessadas em participar das rodadas de esclarecimento devem realizar o agendamento prévio por meio do sistema oficial de marcação.

Para agendar sua reunião: Clique aqui e acesse o calendário de horários

Clique aqui e acesse o calendário de horários Para consultar o edital: Todos os documentos, incluindo o Plano de Negócios e o Caderno de Encargos, estão disponíveis no portal oficial do ICMBio.

A concessão visa modernizar os serviços de apoio à visitação, garantindo a conservação ambiental aliada à melhor experiência turística em uma das sete maravilhas naturais do mundo.

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