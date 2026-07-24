Workshop de Regionalização leva planejamento estratégico ao turismo do Paraná

O Programa Itaipu Mais Turismo deu início a uma série de workshops focados no planejamento regional do turismo em diversas áreas do Paraná. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec, reunindo gestores públicos, empreendedores e representantes das Instâncias de Governança Regional (IGRs) para fortalecer o setor.

O objetivo central é promover atividades de diagnóstico e construção colaborativa de estratégias que respeitem a identidade de cada território. Os primeiros encontros do treinamento, intitulado “Educando para um Novo Posicionamento de Destino”, já contemplaram as regiões de Foz do Iguaçu (Cataratas e Caminhos ao Lago de Itaipu) e Francisco Beltrão (Vales do Iguaçu).

Metodologia participativa e foco no desenvolvimento local

Os workshops utilizam dinâmicas que unem conteúdo técnico e análise da realidade de cada região. A proposta auxilia os participantes a identificar as características exclusivas de seus territórios, mapeando oportunidades e superando desafios para o crescimento do turismo sustentável.

Durante as atividades, são abordados temas essenciais como políticas públicas, governança, tendências de mercado e reconhecimento da oferta turística. Essas discussões fundamentam a criação de diagnósticos estratégicos, essenciais para que cada região defina suas prioridades e cronogramas de ação.

Estruturação de produtos e inteligência de dados

Além do planejamento teórico, o programa foca na prática através da estruturação de rotas, produtos e experiências turísticas diferenciadas. A intenção é incentivar a atuação integrada entre os municípios e os diversos atores que compõem a cadeia produtiva local.

Ao término do processo, cada região terá em mãos um conjunto de instrumentos práticos. Isso inclui o mapeamento detalhado da oferta, a definição do perfil prioritário dos visitantes e a construção de um posicionamento oficial do destino.

Revista digital e promoção regional

Um dos resultados imediatos desses encontros será a produção de uma revista digital das regiões participantes. Esta publicação reunirá dados valiosos sobre o patrimônio cultural, gastronomia, natureza e atrativos locais. O material servirá como uma base sólida para futuras ações de divulgação e consulta sobre o potencial turístico paranaense.

Cronograma de inscrições e próximas etapas

As inscrições estão abertas para as próximas regiões que receberão o workshop. Gestores e profissionais do setor podem garantir sua participação através dos canais oficiais de cada localidade:

Vale do Ivaí: 27 e 28 de julho, em Ivaiporã (Inscrições no Portal MS Forms)

27 e 28 de julho, em Ivaiporã (Inscrições no Portal MS Forms) Encanto dos Ipês: 29 de julho, em Maringá

29 de julho, em Maringá Campos Gerais: 11 de agosto, em Ponta Grossa

11 de agosto, em Ponta Grossa Litoral do Paraná: 13 de agosto, em Paranaguá

13 de agosto, em Paranaguá Cone Sul: 21 de setembro, em Eldorado

21 de setembro, em Eldorado Norte do Estado: 23 de setembro, em Londrina

O projeto reafirma o compromisso com o fortalecimento da governança e a valorização da identidade territorial paranaense como motor de desenvolvimento econômico.

Crédito das fotos: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec.

Meta descrição para SEO

Palavras-chave