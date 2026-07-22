Delucci Móveis inaugura showroom no Hub de Negócios do Sindhotéis em Foz do Iguaçu

A Delucci, marca reconhecida pela excelência em mobiliário de alto fluxo na Serra Gaúcha, oficializou sua chegada ao Hub de Negócios do Sindhotéis Foz. A inauguração do showroom no Instituto de Hotelaria, Gastronomia e Turismo (IHGT) marca um novo momento para o setor na região, unindo resistência estrutural e estética sofisticada para atender às demandas rigorosas do mercado hoteleiro.

A movelaria é peça fundamental no conceito de hospitalidade moderna. Mais do que preencher espaços, o design de interiores em hotéis e restaurantes precisa transformar ambientes em locais acolhedores, garantindo que o hóspede se sinta em casa. Projetos bem executados aumentam a vida útil das peças e consolidam a identidade visual do empreendimento, impactando diretamente na satisfação dos clientes e no volume de reservas.

Parceria estratégica para a hotelaria e gastronomia

A chegada da Delucci ao Hub de Negócios busca oferecer soluções práticas e duradouras para os profissionais de Foz do Iguaçu. Com o showroom exclusivo no IHGT, arquitetos e gestores podem conferir de perto o acabamento premium e a robustez das peças desenvolvidas pela marca.

Segundo Fernando Rodrigues Dias, presidente do Sindhotéis e do IHGT, a escolha do mobiliário é uma decisão estratégica que vai além da estética. Ele afirma que a seleção de móveis exige atenção total à segurança, qualidade e conforto, atributos que a marca gaúcha entrega com propriedade para meios de hospedagem, bares e restaurantes.

A união entre engenharia e alta marcenaria

Com mais de dez anos de história e sede em Bento Gonçalves, a Delucci consolidou sua autoridade no segmento corporativo. A empresa nasceu da união entre a expertise técnica de Edwin Lucci e a visão empreendedora de Cíntia Ceriotti Weirich, focando na transformação de matéria-prima nobre em peças de alta durabilidade.

Para a marca, o design é uma extensão da engenharia. Cada produto é desenvolvido com inteligência estrutural e precisão construtiva, equilibrando o toque artesanal com processos tecnológicos avançados. O objetivo central é entregar móveis capazes de suportar a rotina intensa de ambientes de alto tráfego sem perder a elegância e o conforto ao longo dos anos.

Sustentabilidade e resistência comprovada por normas globais

Um diferencial competitivo da Delucci é o compromisso com a responsabilidade ambiental e a segurança técnica. Todo o mobiliário é produzido com madeira maciça 100% certificada, garantindo rastreabilidade total e conformidade com rigorosas normas ambientais.

A robustez das peças não é apenas uma promessa, mas um fato comprovado pela ciência. O mobiliário passa por testes severos em laboratórios do SENAI, seguindo padrões internacionais de qualidade:

ISO 7173: Avalia a resistência e a durabilidade sob cargas e esforços repetitivos. ISO 7174: Garante a estabilidade e a segurança das peças em uso extremo.

Essas certificações asseguram que os produtos estão preparados para os desafios do setor de hospitalidade, onde o uso constante exige materiais de alta performance. Com capacidade para atender projetos de larga escala, a Delucci reafirma seu papel como parceira estratégica na criação de ambientes que unem força, design e uma experiência memorável para o usuário.

Serviço e Contato

Para conhecer as soluções da marca, visite o site oficial ou entre em contato com a consultoria especializada.

Site: www.moveisdelucci.com.br

www.moveisdelucci.com.br Instagram: @deluccimoveis

@deluccimoveis Contato Comercial: +55 54 99104-3420 (Johnny Ariel Duarte)