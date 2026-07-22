34ª Tarde do Chocolate une gastronomia e solidariedade em Foz do Iguaçu

A Associação Santa Rita de Cássia realiza, no próximo sábado, dia 25 de julho, a tradicional Tarde do Chocolate. Em sua 34ª edição, o evento beneficente acontece no Country Clube de Foz do Iguaçu e tem como objetivo principal arrecadar recursos para o atendimento de futuras mães em situação de vulnerabilidade social.

Gastronomia e entretenimento no Country Clube

O evento promete uma tarde agradável com cardápio assinado pela tradicional Confeitaria Jauense. O ingresso individual, no valor de R$ 140, oferece chocolate quente à vontade e uma seleção de lanches doces e salgados.

Além da experiência gastronômica, os participantes recebem uma caneca colecionável e quatro cartelas de bingo para concorrer a prêmios valiosos ao longo da programação. A festa terá início às 14h e conta com estacionamento gratuito no local para todos os convidados.

Propósito social: Enxovais e capacitação profissional

Todo o lucro obtido com a Tarde do Chocolate é destinado à manutenção das atividades da Associação Santa Rita de Cássia. A presidente da entidade, Eliane Rafagnin, destaca que o evento é fundamental para sustentar a entrega mensal de cerca de 40 enxovais de bebê para gestantes em extrema vulnerabilidade.

Além das doações, os recursos mantêm o Projeto Capacita. Esta iniciativa oferece cursos de artesanato para mulheres de comunidades locais, proporcionando a oportunidade de geração de renda extra e melhoria da qualidade de vida familiar através da qualificação profissional.

O trabalho das voluntárias

O coração da associação bate através do esforço das voluntárias, conhecidas carinhosamente como abelhinhas. O grupo se reúne todas as quartas-feiras na sede da instituição para produzir manualmente os itens que compõem os enxovais de primeiros socorros.

A Associação Santa Rita de Cássia é uma sociedade civil sem fins lucrativos com história centenária, fundada originalmente em Madri em 1901 e com atuação consolidada em Foz do Iguaçu desde 1977. Atualmente, a sede está localizada na Avenida Brasil, 1.374, no centro da cidade.

Como adquirir seu convite

Os interessados em participar devem garantir a entrada antecipadamente, pois restam poucos convites dos 500 disponibilizados para esta edição. As vendas ocorrem diretamente com as voluntárias da associação ou por meio de mensagem direta no perfil oficial do Instagram.

Resumo do Evento

Data: 25 de julho de 2026

25 de julho de 2026 Horário: 14h

14h Local: Country Clube de Foz do Iguaçu

Country Clube de Foz do Iguaçu Valor: R$ 140 por pessoa

R$ 140 por pessoa Convites: Instagram @associacaodesantarita