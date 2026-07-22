Sudacas Bar recebe espetáculo musical inspirado na cultura andina nesta quarta-feira

O Sudacas Bar abre suas portas nesta quarta-feira, 22 de julho, para promover uma imersão nas tradições sonoras da América Latina. O palco recebe o projeto Pena de la Montaña, uma proposta que mergulha nas raízes da Cordilheira dos Andes para oferecer ao público uma experiência de resgate histórico e cultural.

A apresentação começa às 21h e tem como foco a valorização das paisagens culturais que definem a identidade do continente.

A força ancestral da Cordilheira dos Andes

Mais do que um conjunto geográfico de montanhas, os Andes representam um território vivo e pulsante. A região é o berço de povos ancestrais que desenvolveram conhecimentos técnicos e filosofias baseadas no equilíbrio com o meio ambiente.

Essa conexão profunda é personificada pelo conceito da Pachamama, a Mãe Terra, vista como fonte primordial de vida e pertencimento. O espetáculo busca traduzir esse sentimento através de uma curadoria musical que respeita a memória dos povos da altitude.

Ritmos e instrumentos tradicionais no palco

O grupo liderado por Damian Dominguez percorre uma diversidade rítmica impressionante, abrangendo desde o noroeste e centro-oeste argentino até a Bolívia, o Peru e a região andina da Colômbia.

A instrumentação é o grande destaque da noite, conduzindo o público por meio de sons autênticos:

Damian Dominguez e convidados : Comando da jornada sonora.

: Comando da jornada sonora. Orlando Martínez : Performance no violão de sete cordas.

: Performance no violão de sete cordas. Luis : Charango e voz.

: Charango e voz. Tai: Sopros andinos tradicionais.

A sonoridade é marcada pela combinação de tambores, flautas e o timbre característico do charango, criando uma atmosfera que remete diretamente aos ventos e pedras da cordilheira.

Serviço e informações sobre o evento

O evento é um convite para reconhecer a força das culturas que ajudaram a construir a identidade latino-americana através da arte. A entrada é franca, reforçando o caráter democrático da ocupação cultural do espaço.

Local: Sudacas Bar Data: Quarta-feira, 22 de julho Horário: 21h Entrada: Gratuita