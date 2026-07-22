Foz do Iguaçu se torna a capital do basquete nacional em julho de 2026

O Centro de Convenções de Foz do Iguaçu sediará, entre os dias 22 e 25 de julho, dois dos mais importantes eventos do calendário esportivo brasileiro: o Basquete Brasil Experience e a Copa Brasil Estrelas do Futuro.

Com a chancela oficial da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), a iniciativa projeta reunir mais de 10 mil participantes. O público será composto por atletas, treinadores, dirigentes e familiares, criando um ambiente de networking e celebração da modalidade.

Integração entre competição e formação técnica

O evento foi planejado para oferecer uma experiência completa que ultrapassa as linhas da quadra. Além dos torneios, a programação conta com clínicas de desenvolvimento e palestras exclusivas para técnicos e pais.

A estrutura nas dependências do Centro de Convenções também abrigará uma feira de negócios e diversas ativações de patrocinadores. A cobertura digital ocorrerá em tempo real, garantindo visibilidade nacional para os talentos que passarão pelo Paraná.

Categorias de base e competições master

A Copa Brasil Estrelas do Futuro foca nos novos talentos, abrangendo as categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-14, tanto no masculino quanto no feminino. É uma oportunidade estratégica para observar o desenvolvimento dos jovens atletas sob supervisão da CBB.

Para os veteranos, o Basquete Master promove competições nas categorias +35, +45 e +55. Outro destaque da programação é o Basquete 3X3 OPEN, modalidade que tem ganhado destaque global por seu dinamismo e agilidade.

Presenças confirmadas e impacto no turismo esportivo

O encontro terá a participação de figuras proeminentes do esporte, como Marcelo Corrêa Sousa, presidente da CBB. Também estão confirmadas as presenças de Shamell Stallworth e Mamá, ex-integrantes da Seleção Brasileira, além de Chico, do TimeOut Performance.

Foz do Iguaçu se consolida como um dos principais destinos para grandes competições esportivas. A realização destes eventos estimula a economia local, beneficiando diretamente a rede hoteleira, restaurantes e o setor de serviços, integrando esporte e turismo de forma estratégica.

Serviço e Abertura Oficial

A programação do Basquete Brasil Experience e da Copa Brasil Estrelas do Futuro acontece de 22 a 25 de julho de 2026. A Abertura Oficial está programada para o dia 23 de julho, quarta-feira, às 20h30.

Local: Centro de Convenções de Foz do Iguaçu – PR

Centro de Convenções de Foz do Iguaçu – PR Informações: @basquetebrasilexperience (Instagram)