Cataratas do Iguaçu atingem vazão de 10 milhões de litros e passarela é interditada por segurança

O volume de água nas Cataratas do Iguaçu atingiu a marca de 10 milhões e 100 mil litros por segundo nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026. O registro, realizado por volta das 17h, representa o pico de vazão do Rio Iguaçu no trecho do Parque Nacional durante este ano.

A força das águas ultrapassa em mais de seis vezes a média histórica do atrativo, que é de 1,5 milhão de litros por segundo. Em virtude do aumento repentino, a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo foi interditada temporariamente para garantir a integridade dos visitantes.

Critérios para a reabertura da passarela

A interdição preventiva ocorreu ainda no período da manhã, quando o fluxo atingiu 8,5 milhões de litros por segundo. A equipe técnica estabeleceu que a liberação do acesso depende diretamente da redução do volume de água para níveis seguros.

Para que a passarela seja reaberta, é necessário que a vazão retorne para uma média abaixo de 8 milhões de litros, sem previsão de novas altas nas cabeceiras do rio. Até o momento, o monitoramento é constante e não há um horário definido para a normalização do passeio.

Monitoramento técnico e gestão

A situação do Rio Iguaçu na região das quedas é acompanhada em tempo real pela equipe técnica da concessionária Urbia+Cataratas e pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Enquanto o acesso à passarela da Garganta do Diabo permanece fechado, os demais mirantes do Parque Nacional do Iguaçu seguem disponíveis para contemplação, oferecendo um espetáculo raro devido ao alto volume do rio.

Informações aos visitantes e imprensa

Os interessados podem acompanhar as atualizações sobre a vazão e o funcionamento dos circuitos através do grupo oficial de notícias das Cataratas no WhatsApp.

As imagens do pico de vazão desta quinta-feira estão disponíveis para download através dos canais de comunicação da unidade, com créditos para Urbia+Cataratas e Eagle Eye Company.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

Patrimônio Mundial Natural reconhecido pela UNESCO, o Parque Nacional do Iguaçu é gerido pelo ICMBio com apoio da Urbia+Cataratas na visitação turística. Em 2025, o atrativo foi eleito a principal atração do Brasil e da América Latina pelos usuários do Tripadvisor no prêmio Best of the Best.

Contatos oficiais:

Site: cataratasdoiguacu.com.br

E-mail: contato@catarataspni.com.br