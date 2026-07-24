Foz do Iguaçu recebe IV Encontros de Ori e II Mostra de Cinema de Povos Tradicionais

Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto de 2026, Foz do Iguaçu se torna o epicentro da valorização das tradições afro-brasileiras. O IV Encontros de Ori: Experiências Ancestrais e Rotas Negras da Fronteira, realizado em conjunto com a II Mostra de Cinema de Povos e Comunidades Tradicionais, promove uma imersão em saberes ancestrais, cinema documental e resistência cultural na Tríplice Fronteira.

O evento é uma iniciativa da Associação de Segurança Alimentar e Cultura Alimentar de Foz do Iguaçu (ASCAFI), em parceria com o terreiro Ilê Baru, o Kaburé Maracatu e a produtora Corisco, contando com o apoio do Itaipu Parquetec.

Afroturismo e valorização da memória na fronteira

Nesta quarta edição, o projeto assume um papel pioneiro ao pautar o afroturismo e o desenho de rotas negras na região. O objetivo é conectar a preservação do patrimônio imaterial à geração de renda coletiva e autonomia financeira para comunidades de matriz africana e pescadores artesanais.

A programação destaca o protagonismo das mulheres na preservação de patrimônios intangíveis e celebra marcos importantes da cultura local. Entre as homenagens estão os 13 anos do Grupo Alvorada Nova e os 10 anos do Ponto de Cultura Kaburé Maracatu, símbolos da resistência cultural na fronteira.

Programação detalhada do evento

As atividades estão distribuídas em diferentes territórios de Foz do Iguaçu, unindo espaços de terreiro e praças públicas.

30 de julho (Quinta-feira) – Abertura Oficial

Local: Ilê Baru (Rua Dracena, 348 – Jardim Lancaster)

19h00: Cerimônia de abertura.

Cerimônia de abertura. 19h15: Apresentação Cultural – Toque de Terreiro: Memória, Corpo e Ancestralidade.

Apresentação Cultural – Toque de Terreiro: Memória, Corpo e Ancestralidade. 19h45: Conferência sobre Cultura Popular e os caminhos do Carnaval em Foz do Iguaçu.

31 de julho (Sexta-feira) – Cinema e Protagonismo Feminino

Local: Ilê Baru

19h30: Cine-debate com a exibição do filme “A Cidade das Mulheres”.

Cine-debate com a exibição do filme “A Cidade das Mulheres”. 21h00: Roda de Conversa focada em Rotas Negras e o papel das mulheres negras.

Roda de Conversa focada em Rotas Negras e o papel das mulheres negras. 22h00: Feira Comunitária e momento de confraternização.

1º de agosto (Sábado) – Samba e Memória

Local: Jardim Allegretto (Atividade com ingresso específico)

14h00: Abertura da Exposição “Tambores de Fronteira”, narrando a trajetória do Alvorada Nova e Kaburé Maracatu.

Abertura da Exposição “Tambores de Fronteira”, narrando a trajetória do Alvorada Nova e Kaburé Maracatu. 14h30: Bate-papo sobre o Samba como patrimônio e resistência cultural.

Bate-papo sobre o Samba como patrimônio e resistência cultural. 16h00: Tradicional Roda de Samba do Ilê Baru com apresentação do Kaburé Maracatu.

2 de agosto (Domingo) – Cortejo e Encerramento

Local: Praça da Mentira (Rua Fortaleza, 62 – Vila C Nova)

16h00: Oficina de Maracatu de Baque Virado.

Oficina de Maracatu de Baque Virado. 17h00: Roda de Conversa sobre resistência e os caminhos das Rotas Negras na Fronteira.

Roda de Conversa sobre resistência e os caminhos das Rotas Negras na Fronteira. 18h00: Apresentação Cultural do Maracatu Alvorada Nova e Cortejo de encerramento.

Inscrições e informações

A participação nas atividades reforça a rede de intercâmbio e formação cultural da região. Para garantir sua vaga ou obter mais detalhes sobre as oficinas e conferências, acesse os canais oficiais:

Inscrições: Link do formulário

Link do formulário Informações: (45) 99827-1987

(45) 99827-1987 Redes Sociais: @ascafi, @coriscoartecultura, @ilebaru e @rotasnegrasdafronteira