IHack2green! Inscrições abertas

O programa iH2Brasil segue com inscrições abertas para a 2ª edição do IHack2green.

Uma maratona sobre Hidrogênio Verde (H2V) que busca incentivar o desenvolvimento de soluções para os desafios relacionados a modelos de negócios, investimentos e compra de H2V no Brasil.

Nesta edição do IHack2green, os participantes precisarão escolher entre três desafios:

#h2vmodelodenegócios – Como inovar em modelos de negócios financeiros para estimular o investimento e a compra de H2V;

#h2vnegóciosBR – Como gerar negócios para tornar o Brasil reconhecido no mercado de H2V? e #h2vdecarbonization

#h2vdescarbonização – Como o H2V poderia acelerar a descarbonização da indústria por meio do H2V?

Além disso, a edição contará com uma novidade!

O iHack2green traz pontos de verificação adicionais para a equipe que melhor incorporar a igualdade de gênero e a representação feminina no mercado de energia, em suas soluções.

Ao participar desta maratona, totalmente online, os participantes terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades e conhecimentos sobre a Hidrogênio Verde, avançar em suas carreiras, além de fazer networking com mentores e entusiastas de todo o Brasil.

O esforço também oferece à equipe vencedora a oportunidade de levar suas ideias adiante e transformá-las em negócios reais. Tudo isso é feito com o apoio de mentores experientes no assunto.

IHack2green vai de 19 a 21 de maio:

Os projetos são avaliados quanto à criatividade e originalidade, aplicabilidade, qualidade do protótipo, tecnologia, elementos de futuro e impacto social e ambiental.

Dr. Bernd dos Santos Mayer, coordenador da iniciativa no Brasil por parte da GIZ, afirma que:

“O Brasil tem potencial para ser um dos produtores mais promissores de Hidrogênio Verde e seus derivados. No campo da produção de hidrogênio por eletrólise, o potencial do Brasil já é bem conhecido, no entanto, pouco se sabe mundialmente sobre o seu potencial na produção de hidrogênio ou derivados a partir da biomassa.

Consideramos esse potencial gigante, como por exemplo, a produção do combustível sustentável de aviação (SAF) a partir da biomassa”.

A premiação total é de R$ 20 mil e os vencedores serão anunciados no dia 31 de maio, às 19h.

Para Ansgar Pinkowiski, Diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da AHK Rio, os projetos desenvolvidos neste Hackaton terão papel fundamental para o ecossistema de hidrogênio verde no Brasil:

“Acreditamos que 2023 e 2024 serão anos de grandes avanços em pesquisa and desenvolvimento e inovação e, diante de tantos incentivos dos governos brasileiro e alemão, estamos felizes e com muitas expectativas em relação ao Programa.”

O PTI-BR é parceiro estratégico da iH2Brasil na implementação de um programa de aceleração das equipes da categoria de entusiastas.

Segundo o diretor de negócios e inovação do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), Eduardo de Miranda, o hackathon pretende estimular o mercado de hidrogênio verde, gerando novas soluções e negócios para um futuro mais sustentável.

“A iniciativa tem como objetivo estimular esse mercado em acessão, que é uma das principais alternativas para a transição energética no mundo”.

“Três dias de muito conhecimento da equipe e a oportunidade de resolver problemas que vão ajudar outros países a terem uma matriz energética renovável”, disse.

Como participar?

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site https://ihack2green.com.br/#hackathon até o dia 19 de maio.

As regras completas do hackathon e todos os detalhes também estão disponíveis em nosso site.

Como funcionam os prêmios?

1ª Fase: Maratona (valor total para a equipe)

1° lugar: 4.000,00

2° lugar: 2.500,00

3° lugar: 1.500,00

Check Point Extra – representatividade feminina: R$1.000,00

2ª Fase: Aceleração (valor total para a equipe)

1° lugar: 6.000,00

2° lugar: 3.000,00

3° lugar: 2.000,00.

Realizado pela Aliança Brasil-Alemanha pelo Hidrogênio Verde por iniciativa do projeto H2Brasil da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável.

A empresa GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), foi responsável por implementar.

E ainda pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil e financiado pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, iH2Brasil é o Programa de Inovação em Hidrogênio Verde

Fonte: Imprensa PTI.