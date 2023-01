Itaipu abrirá comportas do vertedouro nesse Sábado

Após 15 meses fechadas, as comportas do vertedouro da Usina de Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR), serão reabertas neste final de semana.

As visitas turísticas continuarão normalmente e o espetáculo das águas nas comportas do vertedouro estará disponível a partir da manhã deste sábado (14).

O Vertedouro está programado para abrir às 6h e permanecerá aberto enquanto durarem os cenários atuais de geração de energia e previsão de afluência se mantiver.

O objetivo é controlar o nível de água do reservatório e manter a barragem segura.

A última abertura ocorreu em 23 de outubro de 2021 para controlar o nível das águas do Rio Paraná.

Após o fim das crises hídricas de 2021 e 2022, os níveis de água nos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) se recuperaram significativamente.

A estação chuvosa 2022/2023 já ultrapassa 60% reservatórios.

Ao longo de janeiro, chuvas acima da média causaram um rápido aumento nos níveis de água do reservatório. Planos de proteção contra inundações e inundações já estão em vigor em muitas bacias hidrográficas.

Nos últimos dias, começaram a ocorrer os primeiros vazamentos nas usinas do Rio Madeira, no Complexo de Belo Monte e nas bacias dos rios São Francisco e Rio do Grande. Espere mais vazamentos em breve, como a fábrica de Tucuruí.

O superintendente de operação da Itaipu, José Benedito Mota Júnior explica:

“Esse vertimento generalizado indica a presença de excedentes energéticos associados a um crescente montante de geração das fontes eólicas e solares”

Nesse contexto, hidrelétricas como Itaipu agiam como uma espécie de “bateria”.

No caso da binacional, por exemplo, a usina pode entrar rapidamente no sistema, caso as fonte intermitentes não forneçam as condições climáticas para produção.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional