Itaipu Iluminada – Especial de inverno

Itaipu Iluminada, um dos passeios turísticos da usina, oferece atrações adicionais em julho.

Às sextas e sábados, de 7 a 29 de julho, o atrativo na Itaipu oferece um jantar especial all inclusive.

Valores do passeio com jantar

Os passeios com jantar custam R$ 150 para o público em geral e R$ 90 para moradores dos municípios lindeiros ao reservatório do Lago de Itaipu e comunidades paraguaias próximas, como Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú e Presidente Franco.

Programação

A programação inclui apresentações musicais de Sofia Goulart, Tiago Rosato e artistas da fronteira.

O jantar decorrerá no histórico Restaurante dos Barrageiros, onde antigos operários, agora a trabalhar como guias, vão partilhar as suas ‘histórias’ sobre a construção da barragem.

Em suma, além da entrada, prato principal, bebida e sobremesa, os visitantes desfrutam de lindas e importantes apresentações artísticas e informativas.

Como funcionam os passeios?

Turistas e moradores podem pegar um ônibus do Centro de Recepção de Visitantes (CRV) até o Mirante Central. É aqui que ocorre a maior parte da visita, não apenas vendo as luzes da usina, mas também incluindo vídeos das instalações e apresentações de música ao vivo. O passeio continua com uma visita à barragem iluminada, passando pelos condutos.

E por fim o Jantar – ou retorno ao CRV para desembarque, duração é cerca de 4 horas. Os lugares são limitados, portanto faça sua reserva e desfrute!

Fonte: Itaipu Binacional.