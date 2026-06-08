Make Music Brasil mobiliza 3 Fronteiras com celebração musical em 21 de junho

A região das 3 Fronteiras integra o roteiro de um dos maiores movimentos musicais do mundo: o Make Music Brasil. No dia 21 de junho, um domingo, cidades de diferentes países celebram a arte sonora simultaneamente, promovendo apresentações e trocas culturais em um ecossistema que abrange mais de 120 nações e 2.000 municípios.

Movimento foca na democratização da cultura

O principal objetivo do Make Music Brasil é tornar o acesso à música ao vivo democrático, ocupando espaços públicos. A iniciativa se destaca por ser aberta a qualquer pessoa, independentemente do gênero musical ou do nível de habilidade técnica do artista.

A proposta central do evento é transformar as cidades em palcos vivos. Com apresentações gratuitas e inclusivas, o movimento permite que a arte ganhe as ruas e conecte a população local através da sonoridade.

Preparativos finais na região das 3 Fronteiras

Nas 3 Fronteiras, os preparativos para o evento já entraram na reta final. A integração entre os países vizinhos reforça o caráter global da celebração, que busca incentivar o surgimento de novos talentos e o intercâmbio entre músicos profissionais e amadores.

Ao ocupar as ruas, o Make Music Brasil reforça a identidade cultural da região e proporciona uma experiência artística acessível a todos os perfis de público, consolidando o dia 21 de junho como um marco no calendário cultural internacional.