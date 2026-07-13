Nova rota da TAP impulsiona presença de Foz do Iguaçu no mercado europeu

A recente expansão da conectividade aérea entre Portugal e o Paraná marca um novo capítulo para o turismo internacional na região. Entre os dias 6 e 8 de julho, uma comitiva de jornalistas portugueses participou de uma press trip estratégica para conhecer o Destino Iguaçu. A iniciativa é parte das ações de promoção do novo voo da TAP Air Portugal, que conecta diretamente Lisboa a Curitiba.

O projeto foi viabilizado pelo Visit Iguassu, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu e a Motiva Aeroportos. O objetivo central é consolidar Foz do Iguaçu como uma extensão fundamental e atrativa para os viajantes europeus que desembarcam na capital paranaense.

Conexão estratégica entre Lisboa e o Paraná

A nova rota da TAP é vista como uma ponte essencial para o incremento do fluxo de turistas da Europa. André de Serpa Soares, Coordenador de Relações de Mídia da companhia aérea, destaca que o voo direto realiza um desejo antigo de aproximar os europeus das maravilhas paranaenses. Segundo ele, as Cataratas do Iguaçu desempenham um papel central em qualquer roteiro pelo estado.

A cobertura realizada por profissionais de veículos renomados, como CNN Portugal, Público e a revista Volta ao Mundo, permitirá que o público português visualize a diversidade de atrativos da região. Essa exposição é fundamental para reduzir a distância percebida e aumentar a demanda tanto nos voos quanto na rede hoteleira e gastronômica local.

Experiência integrada: Curitiba e Foz do Iguaçu

A programação foi planejada para oferecer uma visão completa do estado, somando seis noites de imersão. O roteiro dividiu-se entre três noites em Curitiba, focadas em urbanismo e herança cultural, e três noites no Destino Iguaçu.

Em Foz, os jornalistas visitaram atrativos e restaurantes associados ao Visit Iguassu, explorando a natureza exuberante, a gastronomia de fronteira e a riqueza multicultural que une Brasil, Argentina e Paraguai. Bruna Nieradka, assessora de imprensa do Visit Iguassu, acompanhou o grupo para garantir o suporte técnico e informacional necessário à produção das reportagens.

Impacto no turismo regional e internacional

Para Petterson Gherlandi, diretor da Secretaria Municipal de Turismo, a logística aérea agora favorece a venda de pacotes mais robustos. Com pouco mais de uma hora de voo entre Curitiba e Foz do Iguaçu, o turista internacional consegue combinar diferentes paisagens em uma única viagem, otimizando seu tempo no Brasil.

O presidente do Visit Iguassu, Wolney Biesdorf, reforça que o posicionamento estratégico de Foz no mercado europeu depende diretamente dessa conectividade. Ao apresentar a infraestrutura da rede associada e a qualidade da experiência trinacional aos formadores de opinião, o destino fortalece sua imagem e gera novas oportunidades de negócios para todo o setor turístico regional.