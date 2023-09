Nove toneladas de alimentos arrecadados

O 13º Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular, foi realizado no último domingo (17)

O evento, patrocinado pela Itaipu e pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI), foi um sucesso de público e arrecadação de alimentos!

A iniciativa reúne aspectos de sustentabilidade e solidariedade, além de muita diversão.

A arrecadação

Neste campeonato foram arrecadadas aproximadamente 9 toneladas de alimentos não perecíveis por meio de doações de empresas parceiras e inscrições no dia do evento.

Os alimentos serão distribuídos para instituições de caridade de Foz do Iguaçu, Santa Teresinha de Itaipu e Céu Azul.

Lixo eletrônico

Foram recolhidos 670 kg de lixo eletrônico, incluindo 307 celulares, e terão destinação correta. Desde o início do torneio, já foram recolhidos e destinados corretamente mais de 36 mil quilos de resíduos eletrônicos e arrecadadas aproximadamente 77 toneladas de alimentos para entidades assistenciais.

Itaipu By Bike

Nessa edição especial do ciclismo nas dependências da Itaipu, durante a manhã de domingo obteve 296 ciclistas. Para se inscrever em qualquer uma das atividades, era necessário doar 2 kg de alimentos.

Igor Gómez Rocha, Diretor Geral da Itaipu, destacou que este evento não é apenas divertido, mas também muito importante para conscientizar sobre o descarte correto do lixo eletrônico. “Parabéns aos organizadores”, elogiou.

Segundo José Augusto Fabbri, organizador do torneio e funcionário da Secretaria de Segurança Externa do Município de Itaipu, “os moradores mais uma vez fizeram deste evento um dos mais interessantes e cooperativos de Foz do Iguaçu”.

Resultado

Os celulares antigos foram embora. Na categoria adulto masculino, Jefferson Luis Streda, da segurança empresarial da Itaipu, venceu com lançamento de 78,6 metros. Sergio Candido de Souza ficou em segundo lugar com 76,3 metros. Frank Rodrigues de Sousa ficou em terceiro lugar com 76,2 metros.

As meninas também fizeram um ótimo trabalho. Na categoria adulta feminina, Karina Galhardes arremessou a distância de 43,1 metros. Maisa Angler ficou em segundo lugar com 42,6 metros e Leila Rosario em terceiro com 39,3 metros.

Na categoria juvenil masculina, Christopher Victor Dana ficou em primeiro lugar com um arremesso de 60,6 metros. Felipe Babileschi ficou em segundo lugar com 53,3 metros. Nasser Samir Safadi ficou em terceiro lugar com 49 metros.

No juvenil feminino, Melissa Pasini venceu na distância de 22,5 metros. O segundo lugar ficou com Ketlyn dos Santos com 18,4 metros. Ingrid Yasmim Macedo ficou em terceiro lugar nos 15m. Crianças e jovens também participaram. Nas categorias masculina e infantil, o filho de Pedro Mendes venceu com 44,8 metros. O segundo colocado Kauan Esteven Pasculto arremessou 34,9 metros. Bejamin Nogueira Oliveira ficou em terceiro lugar com 34,5 metros.

Na categoria feminina, Eloa Teres Mattei venceu com distância de 22,6 metros. Sarah Oliveira Galhars ficou em segundo lugar com 21 metros. Ana Beatriz Szyminikoski ficou em terceiro lugar com 20,3 metros.

Além do troféu vencedor, eles ganharam um passeio gratuito ao destino Iguaçu, além de café da manhã e jantar em um hotel da cidade.



A promoção do evento é através da Associação Itaipu de Segurança Física, Recreação e Desporto (ARESF) e conta com o apoio do Lions Cataratas, Rotary Foz do Iguaçu Conexão, Rotary Santa Teresinha e outros. Este torneio faz parte do calendário dos conselhos de turismo dos estados do Paraná e Foz do Iguaçu.

Fonte: Imprensa IB