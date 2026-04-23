Parque das Aves supera expectativa de público no feriado com mais de 16 mil visitantes

O Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu, encerrou o recente feriado com números expressivos. O atrativo recebeu 16.550 visitantes, consolidando-se como uma das principais escolhas para turistas que buscam experiências imersivas na natureza.

Esse resultado fortalece o Destino Iguaçu como um dos locais mais procurados do Brasil para o turismo ecológico e de contemplação.

Procura por experiências na Mata Atlântica supera projeções

A movimentação durante os quatro dias de feriado superou a expectativa inicial de público em 37%. O período registrou uma forte presença de turistas brasileiros, especialmente dos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Além do público nacional, o parque recebeu um fluxo internacional significativo, com visitantes da Argentina, China e França. Esse cenário reforça o posicionamento de Foz do Iguaçu como um destino global voltado à biodiversidade.

De acordo com Melissa Correa, gerente de Relacionamento e Negócios, o desempenho positivo evidencia o papel do parque na jornada do turista. Ao integrar natureza e informação, o espaço amplia o tempo de permanência dos visitantes e gera um impacto econômico positivo para a região.

Complexo Gastronômico une sabor e propósito

A visita ao Parque das Aves é complementada por um Complexo Gastronômico pensado para oferecer conforto em meio à Mata Atlântica. O preparo dos alimentos é artesanal, priorizando ingredientes frescos de produtores locais.

Três ambientes para diferentes momentos do passeio

O complexo é dividido em três espaços principais, cada um com uma proposta específica para atender os visitantes durante a trilha:

Restaurante Sabores da Floresta: Oferece pratos completos, incluindo opções vegetarianas, veganas e receitas que utilizam Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). A tilápia com vegetais é um dos destaques.

Oferece pratos completos, incluindo opções vegetarianas, veganas e receitas que utilizam Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). A tilápia com vegetais é um dos destaques. Bistrô da Mata: Localizado no meio do trajeto, é ideal para pausas rápidas. O cardápio inclui lanches, sucos, pastel frito na hora e a famosa combinação de coxinha de jaca com caldo de cana.

Localizado no meio do trajeto, é ideal para pausas rápidas. O cardápio inclui lanches, sucos, pastel frito na hora e a famosa combinação de coxinha de jaca com caldo de cana. Café da Praça: Situado na saída do parque, oferece praticidade com cafés, sanduíches e açaí para recarregar as energias.

A gerente de Operações e Serviços, Sandra Grego, ressalta que o consumo nesses espaços prolonga a imersão do visitante e apoia diretamente o trabalho de conservação ambiental realizado pela instituição.

31 anos de dedicação à biodiversidade

Segundo atrativo mais visitado do Paraná, ficando atrás apenas das Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves completou 31 anos de atuação em 2025. O local funciona como um importante centro de conservação de espécies da Mata Atlântica e atua no acolhimento de animais resgatados.

Por ser uma instituição privada, a continuidade desse trabalho ambiental depende diretamente do público. Os recursos são gerados por meio da venda de ingressos, do consumo nos restaurantes e das compras na loja de souvenirs.