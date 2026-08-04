Passarela das Cataratas do Iguaçu permanece aberta para visitação

Vazão do Rio Iguaçu está em condições normais, enquanto a Urbia+Cataratas mantém o monitoramento contínuo para garantir a segurança dos visitantes

A Passarela das Cataratas do Iguaçu, que conduz ao mirante da Garganta do Diabo, permanece aberta para visitação nesta terça-feira, 4 de agosto.

A vazão do Rio Iguaçu está em 2,3 milhões de litros de água por segundo. O volume está próximo da média histórica, de 1,5 milhão de litros por segundo, e mantém condições normais para a visitação.

Urbia+Cataratas monitora as condições do rio

A concessionária Urbia+Cataratas segue adotando os protocolos de segurança para acompanhar continuamente a vazão do Rio Iguaçu.

Conforme os procedimentos operacionais, a necessidade de uma interdição preventiva da passarela passa a ser avaliada quando a vazão atinge 8 milhões de litros de água por segundo.

Para a retomada do acesso à estrutura, são realizadas vistorias por profissionais especializados.

Retirada dos guarda-corpos depende de avaliação técnica

A retirada dos guarda-corpos da passarela ocorre apenas em situações específicas e mediante avaliação técnica das equipes responsáveis.

As equipes da Urbia+Cataratas permanecem acompanhando as condições do Rio Iguaçu para garantir a segurança dos visitantes durante a permanência no local.

Horários de visitação do Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu está aberto todos os dias do ano, nos seguintes horários: De segunda a sexta-feira: das 9h às 16h

Aos fins de semana: das 8h30 às 16h A recomendação é adquirir o ingresso antecipadamente pelo site oficial www.cataratasdoiguacu.com.br, escolhendo o dia e o horário da visita.

Os passeios ao amanhecer, ao pôr do sol e durante a noite possuem vagas limitadas.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e conta com a gestão da visitação turística realizada pela concessionária Urbia+Cataratas.

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é uma referência internacional em turismo sustentável.

Crédito das imagens: Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company

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