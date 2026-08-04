Passarela das Cataratas do Iguaçu permanece aberta para visitação

Vazão do Rio Iguaçu está em condições normais, enquanto a Urbia+Cataratas mantém o monitoramento contínuo para garantir a segurança dos visitantes
A Passarela das Cataratas do Iguaçu, que conduz ao mirante da Garganta do Diabo, permanece aberta para visitação nesta terça-feira, 4 de agosto.
A vazão do Rio Iguaçu está em 2,3 milhões de litros de água por segundo. O volume está próximo da média histórica, de 1,5 milhão de litros por segundo, e mantém condições normais para a visitação.
Urbia+Cataratas monitora as condições do rio
A concessionária Urbia+Cataratas segue adotando os protocolos de segurança para acompanhar continuamente a vazão do Rio Iguaçu.
Conforme os procedimentos operacionais, a necessidade de uma interdição preventiva da passarela passa a ser avaliada quando a vazão atinge 8 milhões de litros de água por segundo.
Para a retomada do acesso à estrutura, são realizadas vistorias por profissionais especializados.
Retirada dos guarda-corpos depende de avaliação técnica
A retirada dos guarda-corpos da passarela ocorre apenas em situações específicas e mediante avaliação técnica das equipes responsáveis.
As equipes da Urbia+Cataratas permanecem acompanhando as condições do Rio Iguaçu para garantir a segurança dos visitantes durante a permanência no local.
Horários de visitação do Parque Nacional do Iguaçu
O Parque Nacional do Iguaçu está aberto todos os dias do ano, nos seguintes horários:
- De segunda a sexta-feira: das 9h às 16h
- Aos fins de semana: das 8h30 às 16h
A recomendação é adquirir o ingresso antecipadamente pelo site oficial www.cataratasdoiguacu.com.br, escolhendo o dia e o horário da visita.
Os passeios ao amanhecer, ao pôr do sol e durante a noite possuem vagas limitadas.
Sobre o Parque Nacional do Iguaçu
O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e conta com a gestão da visitação turística realizada pela concessionária Urbia+Cataratas.
Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é uma referência internacional em turismo sustentável.
Crédito das imagens: Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company