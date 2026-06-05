Programa Paraná da Gente celebra aniversário com festa na Vila C neste sábado

A região da Vila C, em Foz do Iguaçu, recebe neste sábado, dia 6, uma edição especial do programa Paraná da Gente. O evento, promovido pela Rede Massa/SBT, celebra o marco de um ano de atividades, levando entretenimento e integração diretamente aos bairros da cidade.

Comemoração de um ano com a caravana de Deoclecio Duarte

Sob o comando do apresentador Deoclecio Duarte, a caravana chega à Vila C para consolidar o sucesso de uma iniciativa que aproxima a emissora da comunidade local. A proposta une o espírito festivo do primeiro aniversário do programa com uma manhã dedicada ao lazer dos moradores.

As atividades acontecem na Praça da Vila C Nova, oferecendo um espaço de convivência para o público iguaçuense em um ambiente seguro e descontraído.

Programação gratuita para toda a família

O evento foi planejado para atender pessoas de todas as idades. Entre as atrações confirmadas, o público contará com apresentações musicais e uma estrutura completa de recreação para as crianças, incluindo brinquedos infláveis e pintura facial.

Para tornar a manhã ainda mais especial, haverá distribuição de pipoca e algodão-doce, além de brincadeiras interativas e o tradicional sorteio de brindes para os participantes presentes.

Serviço:

Local: Praça da Vila C Nova

Praça da Vila C Nova Horário: Das 9h às 12h

Das 9h às 12h Entrada: Gratuita e aberta para toda a comunidade

A organização reforça o convite para que as famílias da região participem deste momento de celebração e aproveitem os serviços e a diversão oferecidos pela caravana da Rede Massa/SBT.

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