Quarta Edição do Abril Claquete Bate Recorde de Inscritos e Reúne Grande Público

Uma noite marcada por tapete vermelho, premiações e uma plateia com mais de 400 pessoas. Assim foi o encerramento da quarta edição da maratona cinematográfica Abril Claquete, realizada na última terça-feira, 21. O evento transformou o Mercado Público Barrageiro no grande palco do cinema regional.

A edição deste ano entrou para a história do festival ao registrar um número recorde de inscrições, totalizando 51 equipes participantes. O grande desafio proposto aos competidores foi desenvolver um filme de quatro minutos em um prazo de apenas 84 horas, a partir de temas sorteados previamente.

Ao final da maratona, 40 equipes conseguiram entregar suas produções, sendo oito da categoria profissional e 32 da amadora. Todos os curtas-metragens finalizados foram exibidos em um telão montado especialmente para o público no mercado.

Diversidade e Qualidade na Visão do Júri

A difícil tarefa de avaliar as produções ficou a cargo de um júri técnico especializado. O grupo foi formado pela roteirista e diretora Laís Melo, pelo coordenador do Curso de Cinema da Unila, Fábio Ramalho, e pela atriz e gestora cultural Raquel Bareiro.

Os jurados analisaram critérios técnicos e a criatividade na abordagem das temáticas. Fábio Ramalho destacou a qualidade do material entregue em um tempo tão curto, enquanto Laís Melo ressaltou que a soma de diferentes saberes foi fundamental para o alto nível dos filmes. Já Raquel Bareiro pontuou a importância da diversidade cultural, um ingrediente essencial para as produções do território trinacional.

Destaques da Noite de Premiação

A cerimônia de encerramento, conduzida pela apresentadora e performer Juana Profunda, premiou os melhores trabalhos com troféus, medalhas e valores em dinheiro. As torcidas presentes fizeram um espetáculo à parte durante o anúncio dos vencedores.

Na Categoria Profissional, o grande prêmio foi para a equipe Bembón, composta por nove integrantes. O filme homônimo abordou o tema camuflagem utilizando elementos do candomblé e da rica diversidade cultural da fronteira. Richard Witti, membro da equipe, explicou que a obra reflete sobre a ilusão mágica do cotidiano e o perigo de perder a conexão com as próprias raízes.

Já na Categoria Amador, o primeiro lugar ficou com a equipe Cine sin Pasaporte, responsável pelo filme O Ciclo. A produção também rendeu o prêmio de melhor ator protagonista. Tico Ferreira Simas, integrante do grupo, contou que a equipe foi formada majoritariamente por calouros da Unila. O grande diferencial do curta foi a atuação de um ator haitiano, que manteve suas falas no idioma creole, reforçando a identidade da obra.

Lista Oficial de Vencedores

Categoria Profissional

1º Lugar: Filme Bembón (Equipe Bembón)

Filme Bembón (Equipe Bembón) 2º Lugar: Filme Boletín (Equipe Domingo)

Filme Boletín (Equipe Domingo) 3º Lugar: Filme Garoupa (Equipe Fora de foco)

Categoria Amador

1º Lugar: Filme O Ciclo (Equipe Cine sin pasaporte)

Filme O Ciclo (Equipe Cine sin pasaporte) 2º Lugar: Filme Ruptura (Equipe 4 miradas)

Filme Ruptura (Equipe 4 miradas) 3º Lugar: Filme Um rosto para cada silêncio (Equipe Gosma)

Prêmios Técnicos e Especiais

Prêmio Acquamania (Novos Talentos): Filme Entusiastas (Equipe Casa Amarela)

Filme Entusiastas (Equipe Casa Amarela) Melhor Fotografia: Filme Floresta (Equipe Self Iguassú)

Filme Floresta (Equipe Self Iguassú) Melhor Direção: Filme Maleza (Equipe Iguazu)

Filme Maleza (Equipe Iguazu) Melhor Roteiro: Filme Por Ela (Equipe Take Único)

Filme Por Ela (Equipe Take Único) Melhor Ator: Jean Madoche (Filme O ciclo)

Jean Madoche (Filme O ciclo) Melhor Atriz: Gissel Alderete (Filme Nadie vino)

Fotos do evento: Marcos Labanca.

Votação Popular Aberta na Internet

O público que não pôde comparecer ao evento presencial ainda tem a chance de participar. Os 40 filmes exibidos estarão disponíveis no canal do YouTube do festival (@abrilclaquete) a partir desta sexta-feira, 24.

Os internautas terão até o domingo, 26, para assistir às produções e votar no seu curta favorito. O filme mais votado pelo público também receberá uma premiação em dinheiro.

Realização e Apoio Institucional

O Abril Claquete é uma produção da Três Margens Cinema e Audiovisual em conjunto com o Instituto Cultural 3 Fronteiras. A realização conta com o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural e Prefeitura Municipal, através da Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal.

O evento teve parceria do Mercado Público Barrageiro, Itaipu Parquetec e Itaipu. O apoio cultural foi do Sudacas Bar, Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva, Lab&Art da Unila e Teatro Barracão, além do apoio institucional da RPC na premiação.

Fotos Marcos Labanca

