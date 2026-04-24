Rock Falls Tap House Promove Tributo a Shakira em Foz do Iguaçu

O Rock Falls Tap House prepara uma noite especial para os fãs de música pop e latina. No próximo dia 24 de abril, o espaço localizado em Foz do Iguaçu realiza um evento temático dedicado aos grandes sucessos da cantora Shakira.

A animação da noite ficará por conta da banda Zovem, que promete uma apresentação ao vivo focada na interação com o público. O repertório vai passear pelas diferentes fases da carreira da artista colombiana, garantindo uma experiência imersiva e animada.

Gastronomia e Entretenimento Noturno

A iniciativa reforça a proposta do Rock Falls de unir uma excelente carta de bebidas e gastronomia de qualidade a uma programação musical atrativa. As noites temáticas já são uma marca registrada do local, consolidando o espaço como uma das principais opções de entretenimento noturno na fronteira.

A Força do Grupo Beto Cunha

O Rock Falls Tap House é uma das operações de destaque do Grupo Beto Cunha, conhecido por diversificar a cena gastronômica de Foz do Iguaçu. A estratégia do grupo é ampliar constantemente a oferta cultural da cidade.

Além do tap house, o portfólio da marca inclui outros empreendimentos de sucesso na região. O Park Foz Steakhouse oferece cortes especiais de carne, enquanto o Black Bill Smokehouse foca em eventos e gastronomia temática. A Boutique de Carnes Beto Cunha completa o grupo com a curadoria e venda de produtos selecionados.

Garanta sua Reserva

A organização do evento destaca que a procura para o tributo costuma ser alta. Por isso, as reservas já estão liberadas e a recomendação é garantir o lugar com antecedência para aproveitar o show com conforto.

Serviço do Evento

Evento: Especial Shakira

Especial Shakira Local: Rock Falls Tap House (Foz do Iguaçu)

Rock Falls Tap House (Foz do Iguaçu) Data: 24 de abril

24 de abril Atração musical: Banda Zovem

Banda Zovem Reservas e informações: (45) 99135-0963