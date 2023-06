Último dia! Vagas para UAB

Processo seletivo para Especialização em Ciências de Dados na Administração Pública

Sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB

Iniversidades Federal de Santa Maria – UFSM

Polo Universidade Aberta do Brasil-UAB de Foz do Iguaçu

Modalidade: EaD

Vagas: 30

Inscrição: 19 de Junho a 28 junho de 2023

Atividades presenciais e a distância

Inscrição: via internet no endereço eletrônico: https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/form.html;jsessionid=9236e775bf5d037c8ed2d184cf84?opcaoEdicao=25062

O candidato deve ler o Edital e seus anexos na íntegra para ter acesso a todas as informações e também estar atento para possíveis alterações

Link para o Edital: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/editais/017-2023