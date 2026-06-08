Unioeste promove leilão de veículos e equipamentos com visitação aberta em Foz do Iguaçu

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) confirmou para o dia 11 de junho, quinta-feira, a realização de um leilão público que inclui veículos, mobiliário e diversos itens de informática. Entre os destaques em Foz do Iguaçu estão um micro-ônibus, uma caminhonete e três automóveis leves.

Os interessados em conferir o estado dos bens de perto podem realizar visitas guiadas nos dias 8, 9 e 10 de junho. O horário de atendimento será das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Vale ressaltar que a visitação estará disponível inclusive na quarta-feira, apesar do feriado municipal em Foz do Iguaçu.

Detalhes dos veículos e lotes em destaque

A frota disponível no campus de Foz do Iguaçu conta com modelos bastante procurados no mercado de seminovos. Os principais veículos leves são:

Polo Sedan (Ano 2014)

(Ano 2014) Renault Duster (Ano 2016)

(Ano 2016) Renault Sandero (Ano 2015)

Além dos automóveis, o leilão abrange lotes de máquinas, equipamentos odontológicos, eletrônicos e mobiliário em geral. É importante destacar que o certame não se limita a Foz do Iguaçu, pois existem outros itens disponíveis para arremate nos demais campi da Unioeste espalhados pelo estado.

Como participar da licitação pública virtual

O leilão será realizado exclusivamente na modalidade Licitação Pública Virtual, vencendo quem apresentar o maior lance. O processo é aberto para dois perfis de público:

Pessoas Físicas: Maiores de idade com CPF regular e capacidade civil. Pessoas Jurídicas: Empresas inscritas no CNPJ que cumpram as exigências descritas no edital.

As informações completas sobre a identificação de cada lote e as regras de participação podem ser conferidas diretamente através do portal da leiloeira oficial Lelia Lenz.

Endereço de visitação e edital completo

Para quem deseja vistoriar os itens em Foz do Iguaçu, o ponto de encontro é o Campus da Unioeste, localizado na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, no Jardim Universitário.

O edital completo, contendo fotos, lances iniciais e termos jurídicos, está disponível para consulta pública. A transparência do processo garante que todos os interessados tenham acesso equitativo às informações antes do fechamento do martelo na quinta-feira.