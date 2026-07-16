16º Risoto de Defumados do Convívio Tabor acontece em agosto no CTG Charrua

O Movimento Convívio Tabor realiza, no dia 15 de agosto, a 16ª edição do seu tradicional Risoto de Defumados. O jantar-baile será sediado no CTG Charrua, com programação iniciando às 19h30. O evento combina gastronomia típica, integração comunitária e entretenimento regional.
Os convites para a festividade já estão disponíveis para reserva. Toda a arrecadação será destinada à manutenção das atividades religiosas e ações promovidas pelo Movimento.
Cardápio variado e atrações musicais
O cardápio desta edição destaca-se pela diversidade. Além do carro-chefe da noite, o risoto de defumados preparado com carne de porco e bacon, o buffet oferecerá outras três variações: salame, frango e uma opção vegetariana. Acompanhamentos e buffet de saladas completam a experiência gastronômica.
A animação do baile ficará por conta da banda Gaudérios D’Candieiro. O grupo subirá ao palco com um repertório repleto de clássicos da música gaúcha e ritmos bailáveis, garantindo o entretenimento do público durante toda a madrugada.
Informações sobre ingressos e reservas
A organização disponibilizou duas modalidades de adesão para o jantar. Os interessados podem optar pela compra de mesas fechadas ou ingressos individuais com lugares marcados.
- Mesa completa (6 pessoas): R$ 450
- Ingresso individual: R$ 75 (lugar previamente definido)
- Crianças até 5 anos: Isentas de pagamento
- Crianças de 6 a 12 anos: Pagam o valor de meia-entrada
Conforme destacam os coordenadores Wilson Moura e Naiara Ferreira, o evento é planejado para acolher famílias em um ambiente festivo e agradável.
Serviço: 16º Risoto de Defumados
- Data: 15 de agosto
- Horário: A partir das 19h30
- Local: CTG Charrua
- Vendas e informações: (45) 99107-3302