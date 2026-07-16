16º Risoto de Defumados do Convívio Tabor acontece em agosto no CTG Charrua

O Movimento Convívio Tabor realiza, no dia 15 de agosto, a 16ª edição do seu tradicional Risoto de Defumados. O jantar-baile será sediado no CTG Charrua, com programação iniciando às 19h30. O evento combina gastronomia típica, integração comunitária e entretenimento regional.

Os convites para a festividade já estão disponíveis para reserva. Toda a arrecadação será destinada à manutenção das atividades religiosas e ações promovidas pelo Movimento.

Cardápio variado e atrações musicais

O cardápio desta edição destaca-se pela diversidade. Além do carro-chefe da noite, o risoto de defumados preparado com carne de porco e bacon, o buffet oferecerá outras três variações: salame, frango e uma opção vegetariana. Acompanhamentos e buffet de saladas completam a experiência gastronômica.

A animação do baile ficará por conta da banda Gaudérios D’Candieiro. O grupo subirá ao palco com um repertório repleto de clássicos da música gaúcha e ritmos bailáveis, garantindo o entretenimento do público durante toda a madrugada.

Informações sobre ingressos e reservas

A organização disponibilizou duas modalidades de adesão para o jantar. Os interessados podem optar pela compra de mesas fechadas ou ingressos individuais com lugares marcados.

Mesa completa (6 pessoas): R$ 450

R$ 450 Ingresso individual: R$ 75 (lugar previamente definido)

R$ 75 (lugar previamente definido) Crianças até 5 anos: Isentas de pagamento

Isentas de pagamento Crianças de 6 a 12 anos: Pagam o valor de meia-entrada

Conforme destacam os coordenadores Wilson Moura e Naiara Ferreira, o evento é planejado para acolher famílias em um ambiente festivo e agradável.

Serviço: 16º Risoto de Defumados

Data: 15 de agosto

15 de agosto Horário: A partir das 19h30

A partir das 19h30 Local: CTG Charrua

CTG Charrua Vendas e informações: (45) 99107-3302