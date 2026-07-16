Parque das Aves recebe selo Travellers’ Choice 2026 e lidera ranking no TripAdvisor

O Parque das Aves, situado em Foz do Iguaçu, acaba de conquistar um dos reconhecimentos mais prestigiados do setor turístico global: o selo Travellers’ Choice 2026. Concedida pelo TripAdvisor, a premiação coloca a instituição, pelo segundo ano consecutivo, na primeira posição entre os zoológicos brasileiros mais bem avaliados na plataforma.

Este reconhecimento é baseado exclusivamente na experiência real dos usuários. Com mais de 28 mil avaliações, o Parque consolida sua posição como um destino de excelência, onde o turismo de natureza se une ao compromisso rigoroso com o bem-estar animal e a educação ambiental.

Um modelo de turismo voltado para a conservação

Diferente de premiações baseadas em decisões editoriais, o Travellers’ Choice reflete o impacto direto da visitação. Para a gestão do atrativo, o selo comprova que o público valoriza a missão institucional de preservação da Mata Atlântica.

Melissa Correa, gerente de Relacionamento e Negócios do Parque das Aves, ressalta que o título é motivo de orgulho para toda a equipe. Segundo a gestora, o feedback constante dos visitantes demonstra que é possível oferecer uma experiência memorável e, simultaneamente, fortalecer ações de conservação de espécies nativas.

Impacto real na biodiversidade da Mata Atlântica

O Parque das Aves é o segundo atrativo mais visitado do Paraná, ficando atrás apenas das Cataratas do Iguaçu. Por ser uma instituição privada, o modelo de negócio é circular: toda a receita gerada pela bilheteria, pelo Complexo Gastronômico e pela loja de souvenirs é reinvestida na manutenção e em projetos científicos.

Esse fluxo financeiro garante a continuidade do acolhimento de animais resgatados e de pesquisas voltadas à proteção da fauna. Ao visitar o local, o turista contribui diretamente para a viabilidade de hospitais veterinários e recintos que priorizam a reabilitação e o conforto das espécies sob cuidados humanos.

Qualidade reconhecida internacionalmente

Para receber o selo Travellers’ Choice, um estabelecimento deve manter um volume alto de avaliações positivas de forma consistente ao longo de 12 meses. O Parque das Aves mantém índices de satisfação elevados tanto entre brasileiros quanto estrangeiros, o que reforça o papel de Foz do Iguaçu como um polo de turismo sustentável de classe mundial.

Cada avaliação publicada no TripAdvisor atua como um selo de confiança para novos viajantes. Para a instituição, o engajamento do público mostra que os visitantes compreendem que o Parque é, acima de tudo, um centro de conservação que utiliza o turismo como ferramenta de conscientização.

Perfil do Parque das Aves

O Parque das Aves completou 31 anos de história em 2025, focando seus esforços na proteção da biodiversidade da Mata Atlântica. O espaço oferece uma imersão na natureza por meio de trilhas e viveiros de imersão, além de contar com uma estrutura completa de serviços, incluindo o Restaurante Sabores da Floresta, o Bistrô da Mata e o Café da Praça.