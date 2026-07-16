Summit Iguassu Valley entra para o calendário oficial de eventos de Foz do Iguaçu

O Summit Iguassu Valley agora integra oficialmente o Calendário de Eventos de Foz do Iguaçu. A inclusão foi consolidada após a aprovação do Projeto de Lei nº 28/2026, de autoria do vereador Evandro Ferreira, durante sessão na Câmara Municipal realizada em 10 de julho.

Este reconhecimento oficial reafirma o papel do evento como um pilar estratégico para o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo na região da Tríplice Fronteira. De acordo com o autor da proposta, a medida fortalece a política pública de tecnologia do município e incentiva a integração entre o setor privado, a academia e o governo.

Reconhecimento à trajetória de inovação

Desde sua criação em 2023, o Summit Iguassu Valley tem atuado como um elo entre empresas, universidades e startups. O evento é uma iniciativa do movimento Iguassu Valley, ecossistema que reúne profissionais e instituições focados em gerar soluções para os desafios regionais.

Para Victor Donaduzzi, presidente do Iguassu Valley, a aprovação do projeto celebra uma parceria vital com o poder público. Ele destaca que o Summit representa o ponto alto da produtividade e tecnologia no Oeste do Paraná, consolidando Foz do Iguaçu como uma sede de referência para debates globais sobre inovação.

O crescimento expressivo do evento

A trajetória do Summit é marcada por uma evolução contínua em infraestrutura e alcance de público. Veja os números que fundamentam este crescimento:

2023: 1.264 participantes e representantes de 10 países.

1.264 participantes e representantes de 10 países. 2024: Marca de 2.600 participantes com ampla presença de instituições de ensino.

Marca de 2.600 participantes com ampla presença de instituições de ensino. 2025: Mais de 3 mil congressistas e exposição de 24 projetos universitários.

Rogerio Aver, vice-presidente do Iguassu Valley, ressalta que o reconhecimento oficial valoriza a força de um trabalho coletivo. Segundo ele, o evento hoje conecta iniciativas de inovação em toda a região e impulsiona o desenvolvimento econômico local, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e serviços.

Quarta edição confirmada para setembro de 2026

Com o novo status de evento oficial, a organização já trabalha nos preparativos para a edição de 2026. O encontro será uma oportunidade para investidores e lideranças da América Latina ampliarem suas redes de conexão em um ambiente altamente qualificado.

O tema central deste ano reforça que “o campo é maior do que você imagina”, expandindo as discussões desde o agronegócio produtivo até a indústria 5.0 e cidades inteligentes.

Serviço: Summit Iguassu Valley 2026

Data: 17 e 18 de setembro de 2026.

17 e 18 de setembro de 2026. Horário: Das 09h às 18h, seguido de Happy Hour.

Das 09h às 18h, seguido de Happy Hour. Local: Quinta das Marias, Foz do Iguaçu (PR).

Quinta das Marias, Foz do Iguaçu (PR). Inscrições: Disponíveis no site oficial do evento.