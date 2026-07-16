Cataratas do Iguaçu conquistam 4º lugar entre as melhores atrações da América do Sul no TripAdvisor

As Cataratas do Iguaçu e o destino Foz do Iguaçu reafirmaram sua relevância no cenário turístico internacional ao figurarem nos principais rankings do Travellers’ Choice Awards – Best of the Best 2026. A premiação, organizada pela plataforma TripAdvisor, baseia-se exclusivamente nas avaliações e experiências reais compartilhadas por viajantes globais.

Na edição deste ano, as Cataratas alcançaram a 4ª posição entre as melhores atrações da América do Sul. Complementando o sucesso da região, a cidade de Foz do Iguaçu garantiu o 10º lugar na lista dos destinos mais bem avaliados de todo o continente.

O rigor do selo Os Melhores dos Melhores

O selo Best of the Best representa a distinção máxima do TripAdvisor. Ele é concedido apenas a destinos, hotéis e atrativos que mantêm um volume expressivo de avaliações positivas durante um período de 12 meses. O ranking é definido por critérios de qualidade, volume e consistência dos comentários.

Este reconhecimento é restrito a um grupo seleto, representando menos de 1% dos 8 milhões de perfis cadastrados na plataforma. Estar no topo dessa lista indica que a experiência oferecida aos visitantes atende aos mais altos padrões de satisfação mundial.

Diversificação da experiência no Parque Nacional do Iguaçu

O reconhecimento em 2026 reflete os investimentos na ampliação das formas de explorar o Parque Nacional do Iguaçu. Além da tradicional contemplação das quedas d’água na Garganta do Diabo, o parque consolidou novas opções de visitação que impulsionaram a percepção positiva dos usuários.

Entre as atividades que têm se destacado estão as trilhas para ciclismo, percursos de imersão profunda na Mata Atlântica e a visita a pontos históricos, como a Usina São João. Essas iniciativas permitem que o turista vivencie a unidade de conservação de maneira mais completa e personalizada.

Compromisso com a excelência turística

Para Mario Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas, receber este prêmio reforça a conexão emocional que as Cataratas geram em pessoas de todas as nacionalidades. Segundo o executivo, o resultado é fruto de um trabalho conjunto para manter a excelência no atendimento e na infraestrutura do destino Foz do Iguaçu.

Os rankings completos, detalhando as principais atrações e destinos da América do Sul e do mundo, podem ser consultados diretamente no portal oficial do TripAdvisor.

Perfil do Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu é uma unidade de conservação brasileira administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com gestão de visitação turística realizada pela concessionária Urbia+Cataratas.

Reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial Natural, o local é referência em turismo sustentável e conservação ambiental. Sua importância é atestada anualmente por premiações internacionais, consolidando-o como uma parada obrigatória para viajantes na América Latina.