1ª Panorama das Artes Visuais de Foz do Iguaçu reúne mais de 60 artistas em exposição inédita

A cidade de Foz do Iguaçu celebra um marco cultural nesta terça-feira, 9 de junho, com a abertura da 1ª Panorama das Artes Visuais. Pela primeira vez, o município recebe uma mostra construída a partir de um levantamento detalhado da produção contemporânea local, unindo diferentes gerações, técnicas e linguagens em um projeto único.

O evento acontece simultaneamente na Estação Cultural Haroldo Alvarenga e no Mercado Público Barrageiro, oferecendo ao público uma visão abrangente da riqueza criativa da região. A entrada é gratuita para todos os visitantes.

Diversidade e tradição no cenário artístico local

A Panorama das Artes Visuais funciona como um retrato fiel da efervescência cultural de Foz do Iguaçu. A curadoria reuniu nomes já consolidados no mercado artístico ao lado de novos talentos, criando um diálogo entre artistas veteranos e jovens pesquisadores das artes.

A mostra evidencia como o encontro de diferentes povos e experiências molda a identidade visual da cidade. Os visitantes poderão conferir uma vasta gama de expressões, que refletem as diversas trajetórias e pesquisas estéticas desenvolvidas pelos participantes.

Onde visitar e artistas participantes

A exposição está dividida em dois polos culturais estratégicos, facilitando o acesso da população e de turistas interessados em conhecer a arte produzida na fronteira.

Estação Cultural Haroldo Alvarenga

Este espaço abriga obras de um expressivo grupo de criadores, incluindo:

Adriana Kny, Alex P. Schorsch, Ana Fank, Anderson Guapo, André Crevi, Anna Telma, BHSO, Maria Cheung, Claus Ochoa, Cleise Vidal, Daisy Fiorini, Esteves, Beta Homem, Eloíne Erthal, Fadua Fakih, Chico do Apito, Loty Ferreira, Planta Ingrid, Ivone Dal Bó Roncato, Jane Glauce, João Chiodi, Josiane Vianna Guzzoni Griesbach, Julián González, Juliana Nasser, Lourete Roncato, Lucas Oliveira, Marcia Molina, Emi Wenzel, Laura Ruotolo, Mauro Cury, Michele Dacas, Nara Koch, Renata Olivi, Rodolfo T. Nunez, Roger Silva, Rosie Ames, Shalini Sharma, Tania Leite Barros, Kastner Olivi, Vanessa Oliveira, Vera Gomes e Yara Cluxnei.

Mercado Público Barrageiro

No Mercado Público, a exposição continua com a participação dos seguintes artistas:

Ana Santos, Dana Dia, Flavia Ferreira, Hero Aditya, Jace Wulczak, Joseph Léonald, Júlio da Silveira Moreira, Luana Mallorquin, Lucie Schreiner, Ivanarte, Nadiem, Manuel Corman, Mariana Menezes, Maria Vieira, Mavi, Pas Schaefer, Rogério Rauber, Silvia Spertino e Vitor Oliver.

Serviço

Evento: 1ª Panorama das Artes Visuais de Foz do Iguaçu Abertura: Terça-feira, 9 de junho Locais: Estação Cultural Haroldo Alvarenga e Mercado Público Barrageiro Entrada: Gratuita